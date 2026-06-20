День батька 2026: хто зі знаків Зодіаку найкращий тато

Зодіакальне коло, тато з донькою. Колаж: Новини.LIVE

Щорічно у третю неділю червня в Україні відзначають День батька. Це свято — чудова нагода подякувати чоловікам, які щодня дарують своїм дітлахам любов, підтримку та відчуття безпеки. Одні татусі вміють вислухати й заспокоїти, інші надихають власним прикладом. Астрологи переконують: деякі знаки Зодіаку від природи мають риси, які допомагають їм ставати особливо турботливими батьками.

До Дня батька 21 червня 2026 Новини.LIVE пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку стають найкращими татусями.

Знаки Зодіаку, які є найкращими татусями

Астрологи порталу Astrology.com кажуть: від природи найтурботливішими татусями є Раки, Терези та Діви.

Діва

Багато астрологів вважають Дів одними з найтурботливіших татусів серед усіх знаків Зодіаку. Чоловіки-Діви відомі своєю уважністю до деталей і щирою турботою про тих, кого люблять. Такий тато завжди знає, що відбувається в житті його дитини. Він цікавиться навчанням, підтримує захоплення, відвідує шкільні заходи та намагається бути присутнім у найважливіші моменти. А ще Діви часто шукають нові способи зробити дитинство яскравішим і пізнавальним.

Рак

Чоловіки-Раки — це ті, для кого родина завжди залишається головною життєвою цінністю. Вони вміють співпереживати, уважно слухають своїх дітей і завжди готові підтримати у складний момент. Тато-Рак бере активну участь у вихованні, допомагає долати труднощі та водночас не боїться проявляти твердість, якщо ситуація цього потребує.

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Терези

Представники цього знака прагнуть гармонії в усьому, особливо у стосунках із близькими людьми. Тато-Терези вміє знаходити баланс між любов'ю та дисципліною. Він не схильний до надмірної суворості, але й не дозволяє дітям нехтувати правилами. Такі чоловіки часто будують дуже довірливі стосунки зі своїми дітьми, завдяки чому в родині панує взаєморозуміння.

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