Гороскоп на літнє сонцестояння 2026: який знак Зодіаку відкриє двері у нове життя

Зодіакальне коло, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

В день літнього сонцестояння, яке відбудеться 21 червня, Сонце перейде у чутливий знак Раку. Астрологи кажуть: для одного знаку Зодіаку настане особливий час, який відкриє двері до важливих життєвих змін.

Новини.LIVE розповідає, хто ж зі знаків Зодіаку в день літнього сонцестояння входить у "коридор оновлення".

Знак Зодіаку, який відкриє двері у нове життя

21 червня стане особливим днем для Рака. Сонце переходить саме у ваш знак, посилюючи вашу інтуїцію, внутрішню енергію та запускаючи процес великих змін. Внутрішня ясність, яку принесе літнє сонцестояння, поступово формуватиме новий життєвий сценарій.

У найближчий місяць головними темами стануть: особистий вибір, дім та стабільність. Можливі переїзди, ремонт, переосмислення того, що для вас означає "місце сили". Ви починаєте краще розуміти власні потреби і менше підлаштовуєтесь під очікування інших.

Астрологи радять у день сонцестояння не ігнорувати внутрішні сигнали. 21 червня корисно:

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зафіксувати свої бажання на найближчий місяць;

дозволити собі почати нові справи, проєкти;

створити план дій;

звернути увагу на домашній простір і створити в ньому відчуття безпеки.

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