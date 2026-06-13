Яким знакам Зодіаку загрожує вигорання до кінця червня 2026: гороскоп

Зодіакальне коло, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Для багатьох представників зодіакального кола червень стане місяцем звершень. Проте є й ті знаки Зодіаку, для яких місяць буде непростим. У цей період Меркурій у Раку створює напружені аспекти з Нептуном і Сатурном в Овні. Це змусить брати на себе зайве й працювати на межі можливостей. Особливо непростим період буде напередодні Молодика 15 червня, коли накопичена втома дасть про себе знати.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку треба терміново відпочити, щоб уникнути вигорання у червні.

Рак

Червень для вас — час підвищеної відповідальності. Після входження Меркурія у ваш знак на початку місяця багато справ, розмов і переживань проходять буквально через вас. Ви можете відчувати, ніби від вас вимагають більше, ніж ви реально здатні дати. До кінця місяця ви можете зіткнутися із симптомами емоційного вигорання: дратівливістю, проблемами зі сном і втратою мотивації навіть до справ, які раніше приносили задоволення. Не намагатися контролювати все навколо та знайдіть хоча б кілька годин на тиждень лише для себе.

Овен

Сатурн продовжує перебувати у вашому знаку, а це часто створює відчуття постійного іспиту. Ви можете працювати більше за інших, але не бачити результатів. Через це накопичується внутрішня напруга, яка непомітно забирає сили. У другій половині червня вам захочеться довести свою ефективність будь-якою ціною. Проте саме така стратегія здатна привести до фізичного та емоційного виснаження. Зараз важливо не плутати наполегливість із самопожертвою. Корисною стане пауза навіть на кілька днів. Чим раніше ви дасте собі перепочинок, тим легше увійдете в липень із новими силами.

Діва

Ви звикли тримати все під контролем, але саме ця риса може стати джерелом проблем наприкінці червня. Зараз ви працюєте на межі можливостей, намагаючись стабілізувати кар'єру або фінансову ситуацію. У результаті ви можете відчути, що сил стає дедалі менше, а список справ лише зростає. Перестаньте вимагати від себе неможливого. Скоротіть навантаження там, де це можливо, та обов'язково залишайте час на відпочинок.

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