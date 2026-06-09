Якому знаку Зодіаку чекати на випробування від Всесвіту вже скоро: гороскоп

Зодіакальне коло, загадкова дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Астрологи попереджають про напружений аспект між Меркурієм у Раку та Сатурном в Овні, який досягне свого піку з 9 по 12 червня. У цей період один знак Зодіаку постане перед непростим випробуванням, але саме воно відкриє двері до нового етапу життя.

Новини.LIVE розповідає, кого Всесвіт перевірить на міцність та як пройти цей період із гідністю.

Знак Зодіаку, якому Всесвіт підготував випробування

Найсерйозніші уроки долі найближчим часом можуть чекати на Раків. У період з 9 по 12 червня можуть виникати ситуації, які вимагатимуть зрілості, відповідальності та чесності перед собою. Ви можете зіткнутися з важливою розмовою на роботі, переглядом фінансових планів або змінами у стосунках із близькими людьми.

Всесвіт перевірятиме не силу характеру, а здатність діяти без страху. Не варто тікати від проблем або сподіватися, що вони вирішаться самі собою. Чим швидше ви поглянете правді в очі, тим швидше ваше життя почне змінюватися у кращу сторону.

Астрологи радять переглянути свої пріоритети. Корисно поставити собі кілька важливих запитань: що дійсно приносить вам радість, а що ви робите лише через почуття обов'язку? Де ви стримуєте власний розвиток через страх змін?

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