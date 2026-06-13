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Главная Праздники Эти знаки Зодиака находятся на грани: кому грозит выгорание до конца июня

Эти знаки Зодиака находятся на грани: кому грозит выгорание до конца июня

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 13:29
Каким знакам Зодиака грозит выгорание до конца июня 2026 года: гороскоп
Зодиакальный круг, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Для многих представителей зодиакального круга июнь станет месяцем свершений. Однако есть и те знаки Зодиака, для которых этот месяц будет непростым. В этот период Меркурий в Раке образует напряженные аспекты с Нептуном и Сатурном в Овне. Это заставит брать на себя лишнее и работать на пределе возможностей. Особенно непростым период будет накануне новолуния 15 июня, когда накопившаяся усталость даст о себе знать.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака нужно срочно отдохнуть, чтобы избежать выгорания в июне.

Рак

Июнь для вас — время повышенной ответственности. После вхождения Меркурия в ваш знак в начале месяца много дел, разговоров и переживаний проходят буквально через вас. Вы можете чувствовать, будто от вас требуют больше, чем вы реально способны дать. К концу месяца вы можете столкнуться с симптомами эмоционального выгорания: раздражительностью, проблемами со сном и потерей мотивации даже к делам, которые раньше приносили удовольствие. Не пытайтесь контролировать все вокруг и найдите хотя бы несколько часов в неделю только для себя.

Овен

Сатурн продолжает находиться в вашем знаке, а это часто создает ощущение постоянного экзамена. Вы можете работать больше других, но не видеть результатов. Из-за этого накапливается внутреннее напряжение, которое незаметно отнимает силы. Во второй половине июня вам захочется доказать свою эффективность любой ценой. Однако именно такая стратегия способна привести к физическому и эмоциональному истощению. Сейчас важно не путать настойчивость с самопожертвованием. Полезной станет пауза даже на несколько дней. Чем раньше вы дадите себе передышку, тем легче войдете в июль с новыми силами.

Дева

Вы привыкли держать все под контролем, но именно эта черта может стать источником проблем в конце июня. Сейчас вы работаете на пределе возможностей, пытаясь стабилизировать карьеру или финансовую ситуацию. В результате вы можете почувствовать, что сил становится все меньше, а список дел только растет. Перестаньте требовать от себя невозможного. Сократите нагрузку там, где это возможно, и обязательно оставляйте время на отдых.

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Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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