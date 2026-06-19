Гороскоп на летнее солнцестояние 2026: какой знак Зодиака откроет дверь в новую жизнь

Летнее солнцестояние откроет дверь в новую жизнь одному знаку Зодиака
В день летнего солнцестояния, которое состоится 21 июня, Солнце перейдет в чувствительный знак Рака. Астрологи говорят: для одного знака Зодиака наступит особое время, которое откроет путь к важным жизненным переменам.
Новини.LIVE рассказывает, кто же из знаков Зодиака в день летнего солнцестояния войдет в "коридор обновления".
Знак Зодиака, который откроет двери в новую жизнь
21 июня станет особенным днем для Рака. Солнце переходит именно в ваш знак, усиливая вашу интуицию, внутреннюю энергию и запуская процесс больших перемен. Внутренняя ясность, которую принесет летнее солнцестояние, постепенно сформирует новый жизненный сценарий.
В ближайший месяц главными темами станут: личный выбор, дом и стабильность. Возможны переезды, ремонт, переосмысление того, что для вас означает "место силы". Вы начинаете лучше понимать собственные потребности и меньше подстраиваетесь под ожидания других.
Астрологи советуют в день солнцестояния не игнорировать внутренние сигналы. 21 июня полезно:
- зафиксировать свои желания на ближайший месяц;
- позволить себе начать новые дела, проекты;
- составить план действий;
- обратить внимание на домашнее пространство и создать в нем ощущение безопасности.
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