З Днем ангела Варвари 2024 — красиві листівки, привітання у прозі та віршах

День ангела Варвари 4 грудня — душевні побажання та листівки
Сьогодні, 4 грудня, православні віряни в Україні вшановують пам'ять великомучениці Варвари Іліопольської. Цього ж дня заведено вітати усіх Варвар з Днем ангела, бажати добра, щастя та миру.
Новини.LIVE зробив оригінальну добірку привітань з іменинами у прозі, віршах та листівках. Не забудьте сьогодні привітати знайомих Варвар, Варь, Варечок та Вареньок.
Красиві привітання з іменинами Варвари у віршах українською мовою
Вітаю я тебе, Варваро,
З днем прекрасним іменин.
І досягти тобі бажаю
У житті значних вершин.
Нехай свята допомагає,
По життю хай за руку веде.
Від проблем тебе вкриє,
Допомогу хай тобі дає.
***
Варваро, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п'янко,
І ангел вбереже від злої долі.
***
В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм:
І щодня, й щомиті
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!
***
Варваро наша люба!
Нехай душа співає!
Нехай щодня щось добре
в твоїм житті буває!
В День ангела сьогодні
радій, немов дитина!
Тобою хай пишається
уся твоя родина!
***
Ти Варвара наше диво,
В світі кращої нема.
Добра ти та благородна,
Ще й вродлива і душею молода.
З іменинами вітаєм,
Щастя й радості бажаєм!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
З Днем ангела Варвари 2024 — душевна проза
З Днем ангела щиро вітаю! Нехай у цей день у вашому житті панують здоров'я, гармонія, духовні блага та здійснюються усі мрії.
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З Днем святої Варвари! Нехай ваша душа наповнюється світлом віри, добрими намірами та благими діями. Бажаю вам чистої любові, надійної підтримки близьких та істинного щастя на життєвому шляху.
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Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай це свято наповнить вашу душу світлом і спокоєм, а небеса дарують вам благословення та удачу у всіх починаннях. Радості, тепла і гармонії у вашому житті!
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У світле свято святої Варвари бажаю вам миру та добробуту. Нехай її ім'я буде для вас оберегом, а краса навколишнього світу наповнює вашу душу гармонією, чистотою та теплом.
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Прийміть щирі вітання з Днем святої Варвари! Бажаю вам стійкості духу, мудрості, спокою, впевненості у власних силах і досягнення найзаповітніших цілей. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості.
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Вітаю з чудовим святом! Нехай свята Варвара надихає вас на великі справи, дарує сили йти до мети та захищає від усіх негараздів. Щастя, любові та затишку вашій родині!
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У День святої Варвари бажаю вам тепла, доброти та внутрішнього спокою. Нехай її благословення додає впевненості, а ваші мрії здійснюються легко й безперешкодно.
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День святої Варвари нагадує нам про силу віри й непохитність духу. Бажаю вам добра, гармонії, внутрішнього миру та рішучості йти за своїми мріями. Нехай ваше серце буде сповнене тепла та радості!
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Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай її сила та віра стануть для вас джерелом натхнення, а небеса завжди оберігають вас від негараздів. Бажаю щастя, гармонії та радості в кожному дні.
Іменини варвари 4 грудня — красиві листівки
Відеопривітання з Днем ангела Варвари 2024
Нагадаємо, ми розповідали, що не можна робити 4 грудня у День святої Варвари.
Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на грудень 2024 року, щоб не пропустити важливі релігійні події.
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