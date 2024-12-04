Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow День ангела Варвари 4 грудня — душевні побажання та листівки arrow

День ангела Варвари 4 грудня — душевні побажання та листівки

4 грудня 2024 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
З Днем ангела Варвари 2024 — красиві листівки, привітання у прозі та віршах
Зимовий портрет красивої дівчини. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 4 грудня, православні віряни в Україні вшановують пам'ять великомучениці Варвари Іліопольської. Цього ж дня заведено вітати усіх Варвар з Днем ангела, бажати добра, щастя та миру. 

Новини.LIVE зробив оригінальну добірку привітань з іменинами у прозі, віршах та листівках. Не забудьте сьогодні привітати знайомих Варвар, Варь, Варечок та Вареньок. 

Читайте також:

Красиві привітання з іменинами Варвари у віршах українською мовою 

Вітаю я тебе, Варваро,
З днем прекрасним іменин.
І досягти тобі бажаю
У житті значних вершин.
Нехай свята допомагає,
По життю хай за руку веде.
Від проблем тебе вкриє,
Допомогу хай тобі дає.

***

Варваро, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п'янко,
І ангел вбереже від злої долі.

***

В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм:
І щодня, й щомиті
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!

***

Варваро наша люба!
Нехай душа співає!
Нехай щодня щось добре
в твоїм житті буває!
В День ангела сьогодні
радій, немов дитина!
Тобою хай пишається
уся твоя родина!

***

Ти Варвара наше диво,
В світі кращої нема.
Добра ти та благородна,
Ще й вродлива і душею молода.
З іменинами вітаєм,
Щастя й радості бажаєм!

***

Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!

З Днем ангела Варвари 2024 — душевна проза 

З Днем ангела щиро вітаю! Нехай у цей день у вашому житті панують здоров'я, гармонія, духовні блага та здійснюються усі мрії.

***

З Днем святої Варвари! Нехай ваша душа наповнюється світлом віри, добрими намірами та благими діями. Бажаю вам чистої любові, надійної підтримки близьких та істинного щастя на життєвому шляху.

***

Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай це свято наповнить вашу душу світлом і спокоєм, а небеса дарують вам благословення та удачу у всіх починаннях. Радості, тепла і гармонії у вашому житті!

***

У світле свято святої Варвари бажаю вам миру та добробуту. Нехай її ім'я буде для вас оберегом, а краса навколишнього світу наповнює вашу душу гармонією, чистотою та теплом.

***

Прийміть щирі вітання з Днем святої Варвари! Бажаю вам стійкості духу, мудрості, спокою, впевненості у власних силах і досягнення найзаповітніших цілей. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості.

***

Вітаю з чудовим святом! Нехай свята Варвара надихає вас на великі справи, дарує сили йти до мети та захищає від усіх негараздів. Щастя, любові та затишку вашій родині!

***

У День святої Варвари бажаю вам тепла, доброти та внутрішнього спокою. Нехай її благословення додає впевненості, а ваші мрії здійснюються легко й безперешкодно.

***

День святої Варвари нагадує нам про силу віри й непохитність духу. Бажаю вам добра, гармонії, внутрішнього миру та рішучості йти за своїми мріями. Нехай ваше серце буде сповнене тепла та радості!

***

Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай її сила та віра стануть для вас джерелом натхнення, а небеса завжди оберігають вас від негараздів. Бажаю щастя, гармонії та радості в кожному дні.

Іменини варвари 4 грудня — красиві листівки

Красиві привітання з іменинами Варвари
Привітання з Днем ангела Варвари 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Іменини варвари 4 грудня — красиві листівки
Привітання з Днем ангела Варвари 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Варвари 2024 — душевні побажання
Привітання з Днем ангела Варвари 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Варвари 2024 — красиві листівки
Привітання з Днем ангела Варвари 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Варвари 2024

 

 

 

Нагадаємо, ми розповідали, що не можна робити 4 грудня у День святої Варвари

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на грудень 2024 року, щоб не пропустити важливі релігійні події. 

іменини привітання листівки День ангела свято День святої Варвари

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — коли надійдуть гроші

05:47 Чоловікам за кордоном подвоюють штрафи за неявку до ТЦК — які дії

05:23 Люксембург виступив проти вступу України до НАТО

05:05 Морози до -10 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:36 У Рязані пролунали вибухи в районі авіабази

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

04:30 В Україні 17-річні юнаки автоматично ставатимуть на облік

03:34 У Київській області знову оголосили повітряну тривогу

03:26 На фронті потрібні люди для передачі даних — вакансія в "Азов"

03:25 Росіяни скаржаться на вибухи у Новоросійську

02:35 У Польщі на ярмарку стався скандал через проросійських монахинь

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — коли надійдуть гроші

05:47 Чоловікам за кордоном подвоюють штрафи за неявку до ТЦК — які дії

05:23 Люксембург виступив проти вступу України до НАТО

05:05 Морози до -10 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:36 У Рязані пролунали вибухи в районі авіабази

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

04:30 В Україні 17-річні юнаки автоматично ставатимуть на облік

03:34 У Київській області знову оголосили повітряну тривогу

03:26 На фронті потрібні люди для передачі даних — вакансія в "Азов"

03:25 Росіяни скаржаться на вибухи у Новоросійську

02:35 У Польщі на ярмарку стався скандал через проросійських монахинь

Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

Text

00:00 Інвалідні крісла держава купує дорожче, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету