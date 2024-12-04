З Днем ангела Варвари 2024 — красиві листівки, привітання у прозі та віршах

Зимовий портрет красивої дівчини. Фото: freepik.com

Сьогодні, 4 грудня, православні віряни в Україні вшановують пам'ять великомучениці Варвари Іліопольської. Цього ж дня заведено вітати усіх Варвар з Днем ангела, бажати добра, щастя та миру.

Новини.LIVE зробив оригінальну добірку привітань з іменинами у прозі, віршах та листівках. Не забудьте сьогодні привітати знайомих Варвар, Варь, Варечок та Вареньок.

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Красиві привітання з іменинами Варвари у віршах українською мовою

Вітаю я тебе, Варваро,

З днем прекрасним іменин.

І досягти тобі бажаю

У житті значних вершин.

Нехай свята допомагає,

По життю хай за руку веде.

Від проблем тебе вкриє,

Допомогу хай тобі дає.

***

Варваро, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п'янко,

І ангел вбереже від злої долі.

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм:

І щодня, й щомиті

Хай тобі допомагає,

Ангел-покровитель!

***

Варваро наша люба!

Нехай душа співає!

Нехай щодня щось добре

в твоїм житті буває!

В День ангела сьогодні

радій, немов дитина!

Тобою хай пишається

уся твоя родина!

***

Ти Варвара наше диво,

В світі кращої нема.

Добра ти та благородна,

Ще й вродлива і душею молода.

З іменинами вітаєм,

Щастя й радості бажаєм!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

З Днем ангела Варвари 2024 — душевна проза

З Днем ангела щиро вітаю! Нехай у цей день у вашому житті панують здоров'я, гармонія, духовні блага та здійснюються усі мрії.

***

З Днем святої Варвари! Нехай ваша душа наповнюється світлом віри, добрими намірами та благими діями. Бажаю вам чистої любові, надійної підтримки близьких та істинного щастя на життєвому шляху.

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Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай це свято наповнить вашу душу світлом і спокоєм, а небеса дарують вам благословення та удачу у всіх починаннях. Радості, тепла і гармонії у вашому житті!

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У світле свято святої Варвари бажаю вам миру та добробуту. Нехай її ім'я буде для вас оберегом, а краса навколишнього світу наповнює вашу душу гармонією, чистотою та теплом.

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Прийміть щирі вітання з Днем святої Варвари! Бажаю вам стійкості духу, мудрості, спокою, впевненості у власних силах і досягнення найзаповітніших цілей. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості.

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Вітаю з чудовим святом! Нехай свята Варвара надихає вас на великі справи, дарує сили йти до мети та захищає від усіх негараздів. Щастя, любові та затишку вашій родині!

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У День святої Варвари бажаю вам тепла, доброти та внутрішнього спокою. Нехай її благословення додає впевненості, а ваші мрії здійснюються легко й безперешкодно.

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День святої Варвари нагадує нам про силу віри й непохитність духу. Бажаю вам добра, гармонії, внутрішнього миру та рішучості йти за своїми мріями. Нехай ваше серце буде сповнене тепла та радості!

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Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай її сила та віра стануть для вас джерелом натхнення, а небеса завжди оберігають вас від негараздів. Бажаю щастя, гармонії та радості в кожному дні.

Іменини варвари 4 грудня — красиві листівки

Привітання з Днем ангела Варвари 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Варвари 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Варвари 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Варвари 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Варвари 2024

Нагадаємо, ми розповідали, що не можна робити 4 грудня у День святої Варвари.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на грудень 2024 року, щоб не пропустити важливі релігійні події.