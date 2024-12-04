С Днем ангела Варвары 2024 — красивые открытки, поздравления в прозе и стихах

День ангела Варвары 4 декабря — душевные пожелания и открытки
Сегодня, 4 декабря, православные верующие в Украине чтят память великомученицы Варвары Илиопольской. В этот же день принято поздравлять всех Варвар с Днем ангела, желать добра, счастья и мира.
Новини.LIVE сделал оригинальную подборку поздравлений с именинами в прозе, стихах и открытках. Не забудьте сегодня поздравить знакомых Варвар, Варь, Варечек и Варенек.
Красивые поздравления с именинами Варвары в стихах на украинском языке
Вітаю я тебе, Варваро,
З днем прекрасним іменин.
І досягти тобі бажаю
У житті значних вершин.
Нехай свята допомагає,
По життю хай за руку веде.
Від проблем тебе вкриє,
Допомогу хай тобі дає.
***
Варваро, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п'янко,
І ангел вбереже від злої долі.
***
В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм:
І щодня, й щомиті
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!
***
Варваро наша люба!
Нехай душа співає!
Нехай щодня щось добре
в твоїм житті буває!
В День ангела сьогодні
радій, немов дитина!
Тобою хай пишається
уся твоя родина!
***
Ти Варвара наше диво,
В світі кращої нема.
Добра ти та благородна,
Ще й вродлива і душею молода.
З іменинами вітаєм,
Щастя й радості бажаєм!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
С Днем ангела Варвары 2024 — душевная проза
С Днем ангела поздравляю! Пусть в этот день в вашей жизни царят здоровье, гармония, духовные блага и сбываются все мечты.
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С Днем святой Варвары! Пусть ваша душа наполняется светом веры, добрыми намерениями и благими действиями. Желаю вам чистой любви, надежной поддержки близких и истинного счастья на жизненном пути.
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Поздравляю с Днем ангела Варвары! Пусть этот праздник наполнит вашу душу светом и спокойствием, а небеса дарят вам благословение и удачу во всех начинаниях. Радости, тепла и гармонии в вашей жизни!
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В светлый праздник святой Варвары желаю вам мира и благополучия. Пусть ее имя будет для вас оберегом, а красота окружающего мира наполняет вашу душу гармонией, чистотой и теплом.
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Примите искренние поздравления с Днем святой Варвары! Желаю вам стойкости духа, мудрости, спокойствия, уверенности в собственных силах и достижения самых заветных целей. Пусть в вашей жизни всегда будет место радости.
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Поздравляю с праздником! Пусть святая Варвара вдохновляет вас на великие дела, дарит силы идти к цели и защищает от всех бед. Счастья, любви и уюта вашей семье!
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В День святой Варвары желаю вам тепла, доброты и внутреннего покоя. Пусть ее благословение придает уверенность, а ваши мечты сбываются легко и беспрепятственно.
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День святой Варвары напоминает нам о силе веры и непреклонности духа. Желаю вам добра, гармонии, внутреннего мира и решимости следовать своим мечтам. Пусть ваше сердце будет исполнено тепла и радости!
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Поздравляю с Днем ангела Варвары! Пусть ее сила и вера станут для вас источником вдохновения, а небеса всегда оберегают вас от бед. Желаю счастья, гармонии и радости в любом дне.
Именины варвары 4 декабря — красивые открытки
Видеопоздравления с Днем ангела Варвары 2024
Напомним, мы рассказывали, что нельзя делать 4 декабря в День святой Варвары.
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