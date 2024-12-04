С Днем ангела Варвары 2024 — красивые открытки, поздравления в прозе и стихах

Зимний портрет красивой девушки. Фото: freepik.com

Сегодня, 4 декабря, православные верующие в Украине чтят память великомученицы Варвары Илиопольской. В этот же день принято поздравлять всех Варвар с Днем ангела, желать добра, счастья и мира.

Новини.LIVE сделал оригинальную подборку поздравлений с именинами в прозе, стихах и открытках. Не забудьте сегодня поздравить знакомых Варвар, Варь, Варечек и Варенек.

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Вітаю я тебе, Варваро,

З днем прекрасним іменин.

І досягти тобі бажаю

У житті значних вершин.

Нехай свята допомагає,

По життю хай за руку веде.

Від проблем тебе вкриє,

Допомогу хай тобі дає.

***

Варваро, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п'янко,

І ангел вбереже від злої долі.

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм:

І щодня, й щомиті

Хай тобі допомагає,

Ангел-покровитель!

***

Варваро наша люба!

Нехай душа співає!

Нехай щодня щось добре

в твоїм житті буває!

В День ангела сьогодні

радій, немов дитина!

Тобою хай пишається

уся твоя родина!

***

Ти Варвара наше диво,

В світі кращої нема.

Добра ти та благородна,

Ще й вродлива і душею молода.

З іменинами вітаєм,

Щастя й радості бажаєм!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

С Днем ангела Варвары 2024 — душевная проза

С Днем ангела поздравляю! Пусть в этот день в вашей жизни царят здоровье, гармония, духовные блага и сбываются все мечты.

***

С Днем святой Варвары! Пусть ваша душа наполняется светом веры, добрыми намерениями и благими действиями. Желаю вам чистой любви, надежной поддержки близких и истинного счастья на жизненном пути.

***

Поздравляю с Днем ангела Варвары! Пусть этот праздник наполнит вашу душу светом и спокойствием, а небеса дарят вам благословение и удачу во всех начинаниях. Радости, тепла и гармонии в вашей жизни!

***

В светлый праздник святой Варвары желаю вам мира и благополучия. Пусть ее имя будет для вас оберегом, а красота окружающего мира наполняет вашу душу гармонией, чистотой и теплом.

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Примите искренние поздравления с Днем святой Варвары! Желаю вам стойкости духа, мудрости, спокойствия, уверенности в собственных силах и достижения самых заветных целей. Пусть в вашей жизни всегда будет место радости.

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Поздравляю с праздником! Пусть святая Варвара вдохновляет вас на великие дела, дарит силы идти к цели и защищает от всех бед. Счастья, любви и уюта вашей семье!

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В День святой Варвары желаю вам тепла, доброты и внутреннего покоя. Пусть ее благословение придает уверенность, а ваши мечты сбываются легко и беспрепятственно.

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День святой Варвары напоминает нам о силе веры и непреклонности духа. Желаю вам добра, гармонии, внутреннего мира и решимости следовать своим мечтам. Пусть ваше сердце будет исполнено тепла и радости!

***

Поздравляю с Днем ангела Варвары! Пусть ее сила и вера станут для вас источником вдохновения, а небеса всегда оберегают вас от бед. Желаю счастья, гармонии и радости в любом дне.

Именины варвары 4 декабря — красивые открытки

Поздравление с Днем ангела Варвары 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Варвары 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Варвары 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Варвары 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Варвары 2024

Напомним, мы рассказывали, что нельзя делать 4 декабря в День святой Варвары.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на декабрь 2024 года, чтобы не пропустить важные религиозные события.