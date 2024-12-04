Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow День ангела Варвары 4 декабря — душевные пожелания и открытки arrow

День ангела Варвары 4 декабря — душевные пожелания и открытки

4 декабря 2024 05:05
Светлана Конюшенко - Редактор
С Днем ангела Варвары 2024 — красивые открытки, поздравления в прозе и стихах
Зимний портрет красивой девушки. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 4 декабря, православные верующие в Украине чтят память великомученицы Варвары Илиопольской. В этот же день принято поздравлять всех Варвар с Днем ангела, желать добра, счастья и мира.

Новини.LIVE сделал оригинальную подборку поздравлений с именинами в прозе, стихах и открытках. Не забудьте сегодня поздравить знакомых Варвар, Варь, Варечек и Варенек.

Читайте также:

Красивые поздравления с именинами Варвары в стихах на украинском языке

Вітаю я тебе, Варваро,
З днем прекрасним іменин.
І досягти тобі бажаю
У житті значних вершин.
Нехай свята допомагає,
По життю хай за руку веде.
Від проблем тебе вкриє,
Допомогу хай тобі дає.

***

Варваро, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п'янко,
І ангел вбереже від злої долі.

***

В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм:
І щодня, й щомиті
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!

***

Варваро наша люба!
Нехай душа співає!
Нехай щодня щось добре
в твоїм житті буває!
В День ангела сьогодні
радій, немов дитина!
Тобою хай пишається
уся твоя родина!

***

Ти Варвара наше диво,
В світі кращої нема.
Добра ти та благородна,
Ще й вродлива і душею молода.
З іменинами вітаєм,
Щастя й радості бажаєм!

***

Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!

С Днем ангела Варвары 2024 — душевная проза

С Днем ангела поздравляю! Пусть в этот день в вашей жизни царят здоровье, гармония, духовные блага и сбываются все мечты.

***

С Днем святой Варвары! Пусть ваша душа наполняется светом веры, добрыми намерениями и благими действиями. Желаю вам чистой любви, надежной поддержки близких и истинного счастья на жизненном пути.

***

Поздравляю с Днем ангела Варвары! Пусть этот праздник наполнит вашу душу светом и спокойствием, а небеса дарят вам благословение и удачу во всех начинаниях. Радости, тепла и гармонии в вашей жизни!

***

В светлый праздник святой Варвары желаю вам мира и благополучия. Пусть ее имя будет для вас оберегом, а красота окружающего мира наполняет вашу душу гармонией, чистотой и теплом.

***

Примите искренние поздравления с Днем святой Варвары! Желаю вам стойкости духа, мудрости, спокойствия, уверенности в собственных силах и достижения самых заветных целей. Пусть в вашей жизни всегда будет место радости.

***

Поздравляю с праздником! Пусть святая Варвара вдохновляет вас на великие дела, дарит силы идти к цели и защищает от всех бед. Счастья, любви и уюта вашей семье!

***

В День святой Варвары желаю вам тепла, доброты и внутреннего покоя. Пусть ее благословение придает уверенность, а ваши мечты сбываются легко и беспрепятственно.

***

День святой Варвары напоминает нам о силе веры и непреклонности духа. Желаю вам добра, гармонии, внутреннего мира и решимости следовать своим мечтам. Пусть ваше сердце будет исполнено тепла и радости!

***

Поздравляю с Днем ангела Варвары! Пусть ее сила и вера станут для вас источником вдохновения, а небеса всегда оберегают вас от бед. Желаю счастья, гармонии и радости в любом дне.

Именины варвары 4 декабря — красивые открытки

Красивые поздравления с именинами Варвары
Поздравление с Днем ангела Варвары 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Именины варвары 4 декабря — красивые открытки
Поздравление с Днем ангела Варвары 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем ангела Варвары 2024 - душевные пожелания
Поздравление с Днем ангела Варвары 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем ангела Варвары 2024 – красивые открытки.
Поздравление с Днем ангела Варвары 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Варвары 2024

 

 

 

Напомним, мы рассказывали, что нельзя делать 4 декабря в День святой Варвары.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на декабрь 2024 года, чтобы не пропустить важные религиозные события.

именины поздравления открытки День ангела праздник День святой Варвары

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Морозы до -10 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

04:36 В Рязани прозвучали взрывы в районе авиабазы

03:34 В Киевской области снова объявили воздушную тревогу

03:26 На фронте нужны люди для передачи данных — вакансия в "Азов"

03:25 Россияне жалуются на взрывы в Новороссийске

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

02:31 ИИ показал, как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса

02:30 Отсрочка при наличии штрафа от ТЦК — возможно ли получить

01:32 На Волыни военный совершил СОЧ — как его наказал суд

01:30 В Минобороны анонсировали реформу ВВК — что изменится

01:19 Украинская писанка стала культурным достоянием человечества

05:05 Морозы до -10 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

04:36 В Рязани прозвучали взрывы в районе авиабазы

03:34 В Киевской области снова объявили воздушную тревогу

03:26 На фронте нужны люди для передачи данных — вакансия в "Азов"

03:25 Россияне жалуются на взрывы в Новороссийске

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

02:31 ИИ показал, как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса

02:30 Отсрочка при наличии штрафа от ТЦК — возможно ли получить

01:32 На Волыни военный совершил СОЧ — как его наказал суд

01:30 В Минобороны анонсировали реформу ВВК — что изменится

01:19 Украинская писанка стала культурным достоянием человечества

Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

Text

00:00 Инвалидные кресла государство покупает дороже, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету