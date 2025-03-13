З Днем ангела Христини 2025 — теплі привітання з іменинами у віршах, прозі, листівках

Молода жінка з крилами ангела. Фото: Freepik

Сьогодні, 13 березня 2025 року, свій День ангела святкують жінки, яких звати Христина, тому якщо у вашому оточенні є такі люди, саме час сказати їм приємні слова у це світле свято. Ми розповідаємо, як можна привітати цих дівчат і жінок з іменинами у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як можна привітати Христину з іменинами у віршах

Сьогодні Христини,

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

З днем ангела, Христино, вітаю,

Здоров'я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі у нoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Тобі бажаю в іменини,

Щоб ангел твій тебе зберігав.

Щоб кожен день і мить, Христино,

Тобі удачу й сміх подарував.

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Як привітати Христину з Днем ангела у прозі

З Днем ангела тебе, Христино! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч і оберігає тебе від усіх негаразд! Бажаю тобі щастя, здоров’я, миру і процвітання! Зі святом!

***

У цей день, Христино, я хочу привітати тебе з іменинами і побажати тобі всього найсвітлішого! Нехай біля тебе завжди будуть лише віддані люди, які готові прийти тобі на допомогу в будь-який час доби. Миру тобі, здоров’я, здійснення бажань і, звісно ж, чистого кохання! З твоїм Днем ангелом!

***

Люба Христино, прийми наші щирі привітання з цим чудовим світлим днем! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч із тобою і захищає тебе від будь-якого негативу в житті! З іменинами!

Найкращі привітання з іменинами Христини у листівках

Привітання з іменинами Христини. Фото: Pinterest

Привітання з іменинами Христини. Фото: Pinterest

Привітання з іменинами Христини. Фото: Pinterest

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