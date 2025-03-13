З Днем ангела Христини 2025 — теплі привітання з іменинами у віршах, прозі, листівках

День ангела Христини 2025 — гарні та милі листівки
Сьогодні, 13 березня 2025 року, свій День ангела святкують жінки, яких звати Христина, тому якщо у вашому оточенні є такі люди, саме час сказати їм приємні слова у це світле свято. Ми розповідаємо, як можна привітати цих дівчат і жінок з іменинами у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як можна привітати Христину з іменинами у віршах
Сьогодні Христини,
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
З днем ангела, Христино, вітаю,
Здоров'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі у нoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.
***
Тобі бажаю в іменини,
Щоб ангел твій тебе зберігав.
Щоб кожен день і мить, Христино,
Тобі удачу й сміх подарував.
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Як привітати Христину з Днем ангела у прозі
З Днем ангела тебе, Христино! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч і оберігає тебе від усіх негаразд! Бажаю тобі щастя, здоров’я, миру і процвітання! Зі святом!
***
У цей день, Христино, я хочу привітати тебе з іменинами і побажати тобі всього найсвітлішого! Нехай біля тебе завжди будуть лише віддані люди, які готові прийти тобі на допомогу в будь-який час доби. Миру тобі, здоров’я, здійснення бажань і, звісно ж, чистого кохання! З твоїм Днем ангелом!
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Люба Христино, прийми наші щирі привітання з цим чудовим світлим днем! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч із тобою і захищає тебе від будь-якого негативу в житті! З іменинами!
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