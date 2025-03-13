С Днем ангела Кристины 2025 — теплые поздравления с именинами в стихах, прозе, открытках

День ангела Кристины 2025 — красивые и милые открытки
Сегодня, 13 марта 2025 года, свой День ангела празднуют женщины, которых зовут Кристина, поэтому если в вашем окружении есть такие люди, самое время сказать им приятные слова в этот светлый праздник. Мы рассказываем, как можно поздравить этих девушек и женщин с именинами в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как можно поздравить Кристину с именинами в стихах
Сьогодні Христини,
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
З днем ангела, Христино, вітаю,
Здоров'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі у нoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.
***
Тобі бажаю в іменини,
Щоб ангел твій тебе зберігав.
Щоб кожен день і мить, Христино,
Тобі удачу й сміх подарував.
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Как поздравить Кристину с Днем ангела в прозе
С Днем ангела тебя, Кристина! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом и оберегает тебя от всех невзгод! Желаю тебе счастья, здоровья, мира и процветания! С праздником!
***
В этот день, Кристина, я хочу поздравить тебя с именинами и пожелать тебе всего самого светлого! Пусть возле тебя всегда будут лишь преданные люди, которые готовы прийти тебе на помощь в любое время суток. Мира тебе, здоровья, исполнения желаний и, конечно же, чистой любви! С твоим Днем ангела!
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Дорогая Кристина, прими наши искренние поздравления с этим замечательным светлым днем! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой и защищает тебя от любого негатива в жизни! С именинами!
Самые лучшие поздравления с именинами Кристины в открытках
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