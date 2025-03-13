С Днем ангела Кристины 2025 — теплые поздравления с именинами в стихах, прозе, открытках

Молодая женщина с крыльями ангела. Фото: Freepik

Сегодня, 13 марта 2025 года, свой День ангела празднуют женщины, которых зовут Кристина, поэтому если в вашем окружении есть такие люди, самое время сказать им приятные слова в этот светлый праздник. Мы рассказываем, как можно поздравить этих девушек и женщин с именинами в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как можно поздравить Кристину с именинами в стихах

Сьогодні Христини,

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

З днем ангела, Христино, вітаю,

Здоров'я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі у нoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Тобі бажаю в іменини,

Щоб ангел твій тебе зберігав.

Щоб кожен день і мить, Христино,

Тобі удачу й сміх подарував.

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Как поздравить Кристину с Днем ангела в прозе

С Днем ангела тебя, Кристина! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом и оберегает тебя от всех невзгод! Желаю тебе счастья, здоровья, мира и процветания! С праздником!

***

В этот день, Кристина, я хочу поздравить тебя с именинами и пожелать тебе всего самого светлого! Пусть возле тебя всегда будут лишь преданные люди, которые готовы прийти тебе на помощь в любое время суток. Мира тебе, здоровья, исполнения желаний и, конечно же, чистой любви! С твоим Днем ангела!

***

Дорогая Кристина, прими наши искренние поздравления с этим замечательным светлым днем! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой и защищает тебя от любого негатива в жизни! С именинами!

Самые лучшие поздравления с именинами Кристины в открытках

Поздравление с именинами Кристины. Фото: Pinterest

Поздравление с именинами Кристины. Фото: Pinterest

Поздравление с именинами Кристины. Фото: Pinterest

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