Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow День ангела Івана 7 січня — найщиріші побажання та листівки arrow

День ангела Івана 7 січня — найщиріші побажання та листівки

7 січня 2025 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
З Днем ангела Івана 7 січня 2025 — красиві листівки, привітання у прозі й віршах
Хлопчик з крилами янгола. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 7 січня, українські віряни відзначають велике церковне свято — Собор Івана Предтечі, Хрестителя Господнього. Водночас цього дня заведено вітати з іменинами чоловіків, які мають це чудове ім'я Іван. 

Новини.LIVE підготував добірку найщиріших побажань у прозі та віршах, а також красиві листівки до Дня ангела Івана 7 січня. 

Читайте також:

Коли Івани святкують День ангела у 2025 році 

Іменини Івана 2025 року відзначають: 

  • 7, 14, 15, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31 січня;
  • 4, 25 лютого;
  • 20, 27, 29, 30 березня;
  • 14, 18, 19, 29 квітня;
  • 8, 19, 25, 27, 29 травня;
  • 2, 10, 13, 24, 28, 30 червня;
  • 1, 3, 12, 18, 21, 30 липня;
  • 29 серпня;
  • 2, 3, 7, 14, 23, 26 вересня;
  • 15, 19 жовтня;
  • 12, 13 листопада;
  • 2, 3, 7, 10, 20, 29 грудня.

 

Коли Івани святкують День ангела у 2025 році
Хлопчик з крилами янгола. Фото: freepik.com

Привітання з Днем ангела Івана у щирій та душевній прозі 

Дорогий Іване, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від бід і негараздів. У цей складний для нашої країни час бажаю тобі незламної віри, світла в серці й сил, щоб долати будь-які перешкоди. Хай у твоєму житті буде більше радості, добра та любові!

***

Іване, вітаю з іменинами! Хай твій ангел завжди веде тебе правильним шляхом, оберігаючи від зла. Бажаю перемог у кожній справі, надії в серці та світлих мрій, які обов’язково здійсняться.

***

З Днем ангела, Іване! Твій покровитель сьогодні поруч, щоб підтримати тебе у всіх починаннях. Бажаю миру в душі, міцного здоров'я та перемоги для нашої країни. Хай кожен твій день буде наповнений теплом, а всі мрії — здійсняться.

***

Ваню, прийми найщиріші вітання з іменинами! Хай твій ангел береже тебе від небезпек і дарує сили для нових звершень. Бажаю тобі й твоїм рідним міцного здоров'я, гармонії та віри у краще майбутнє. Ти — наша опора, і ми пишаємося тобою!

***

Іване, сьогодні твій особливий день! З Днем ангела! Нехай твої добрі вчинки множаться, а життя дарує тобі лише найкраще. Хай ангел-охоронець захищає тебе на кожному кроці, особливо в ці непрості часи. Миру тобі, натхнення та незламної сили духу.

***

З Днем ангела, Іване! Нехай кожна твоя справа веде до перемоги, а життя наповнюють лише добрі люди. Миру тобі, радості в серці та щоденного тепла від рідних!

***

Дорогий Ваню, з Днем ангела тебе! Бажаю віри, здоров’я, миру та світлих думок. Ти заслуговуєш лише найкращого! Хай ангел-охоронець завжди тримає тебе за руку, а всі труднощі стають лише кроками до великих перемог.

Іменини Івана 7 січня — найкращі вірші українською мовою 

Сьогодні, цієї погожої днини,
Святкують Івани свої іменини!
Це свято приємне, хороше для всіх,
Бо кожен вітає Іванів своїх!
І я тебе щиро сьогодні вітаю,
Наснаги й здоров’я міцного бажаю,
Хай буде твій настрій чудовим завжди,
Життєвою стежкою впевнено йди!

***

Ти, Іван, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Свят у світі є багато.
Іменини — також свято —
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг —
Все, Іване, все — для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого —
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.

***

Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукнув у віконце
І сказав мені новину,
Що в Івана іменини!
Тож зі святом я вітаю
Щастя й радості бажаю,
Хай тебе цінують люди
І життя чудовим буде!

***

Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
З іменинами, Іване!

Красиві листівки з іменинами Івана 7 січня 2025 року

Красиві листівки з іменинами Івана 7 січня 2025 року
Листівки з Днем ангела Івана 2025. Фото: Новини.LIVE
Іменини Івана 7 січня — найкращі листівки
Листівки з Днем ангела Івана 2025. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем ангела Івана у красивих листівках
Листівки з Днем ангела Івана 2025. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Івана 2025 року 

 

 

 

 

Раніше ми писали, хто святкуватиме іменини у січні 2025 року та як назвати новонароджену дитину. 

Також пропонуємо дізнатися, що категорично не можна робити у Собор Івана Предтечі та яку молитву прочитати у свято 7 січня. 

свята іменини привітання листівки побажання День ангела

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Дуже тепло, але з дощем — прогноз погоди на сьогодні в Україні

04:30 Контракт як альтернатива мобілізації — в чому основні переваги

04:25 Пільги для військових — які знижки на житло діятимуть у 2025 році

04:14 У Франції підтвердили дезертирство бійців ЗСУ — що з ними буде

03:43 В ООН звинуватили Ізраїль в обстрілі гумконвою — що сталось

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:26 На фронті потрібні водії автобусів — в "Азові" є вакансії

02:45 Як законно вирубати дерево на ділянці та не отримати штраф

02:35 ІТ-фахівці України допоможуть країнам Африки — чому це вигідно

02:30 Обмежено придатний не пройшов повторну ВЛК — яке покарання чекає

01:30 Нові правила мобілізації — хто має право отримати відстрочку

05:05 Дуже тепло, але з дощем — прогноз погоди на сьогодні в Україні

04:30 Контракт як альтернатива мобілізації — в чому основні переваги

04:25 Пільги для військових — які знижки на житло діятимуть у 2025 році

04:14 У Франції підтвердили дезертирство бійців ЗСУ — що з ними буде

03:43 В ООН звинуватили Ізраїль в обстрілі гумконвою — що сталось

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:26 На фронті потрібні водії автобусів — в "Азові" є вакансії

02:45 Як законно вирубати дерево на ділянці та не отримати штраф

02:35 ІТ-фахівці України допоможуть країнам Африки — чому це вигідно

02:30 Обмежено придатний не пройшов повторну ВЛК — яке покарання чекає

01:30 Нові правила мобілізації — хто має право отримати відстрочку

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла