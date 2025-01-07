З Днем ангела Івана 7 січня 2025 — красиві листівки, привітання у прозі й віршах

Хлопчик з крилами янгола. Фото: freepik.com

Сьогодні, 7 січня, українські віряни відзначають велике церковне свято — Собор Івана Предтечі, Хрестителя Господнього. Водночас цього дня заведено вітати з іменинами чоловіків, які мають це чудове ім'я Іван.

Новини.LIVE підготував добірку найщиріших побажань у прозі та віршах, а також красиві листівки до Дня ангела Івана 7 січня.

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Іменини Івана 2025 року відзначають:

7, 14, 15, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31 січня;

4, 25 лютого;

20, 27, 29, 30 березня;

14, 18, 19, 29 квітня;

8, 19, 25, 27, 29 травня;

2, 10, 13, 24, 28, 30 червня;

1, 3, 12, 18, 21, 30 липня;

29 серпня;

2, 3, 7, 14, 23, 26 вересня;

15, 19 жовтня;

12, 13 листопада;

2, 3, 7, 10, 20, 29 грудня.

Хлопчик з крилами янгола. Фото: freepik.com

Привітання з Днем ангела Івана у щирій та душевній прозі

Дорогий Іване, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від бід і негараздів. У цей складний для нашої країни час бажаю тобі незламної віри, світла в серці й сил, щоб долати будь-які перешкоди. Хай у твоєму житті буде більше радості, добра та любові!

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Іване, вітаю з іменинами! Хай твій ангел завжди веде тебе правильним шляхом, оберігаючи від зла. Бажаю перемог у кожній справі, надії в серці та світлих мрій, які обов’язково здійсняться.

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З Днем ангела, Іване! Твій покровитель сьогодні поруч, щоб підтримати тебе у всіх починаннях. Бажаю миру в душі, міцного здоров'я та перемоги для нашої країни. Хай кожен твій день буде наповнений теплом, а всі мрії — здійсняться.

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Ваню, прийми найщиріші вітання з іменинами! Хай твій ангел береже тебе від небезпек і дарує сили для нових звершень. Бажаю тобі й твоїм рідним міцного здоров'я, гармонії та віри у краще майбутнє. Ти — наша опора, і ми пишаємося тобою!

***

Іване, сьогодні твій особливий день! З Днем ангела! Нехай твої добрі вчинки множаться, а життя дарує тобі лише найкраще. Хай ангел-охоронець захищає тебе на кожному кроці, особливо в ці непрості часи. Миру тобі, натхнення та незламної сили духу.

***

З Днем ангела, Іване! Нехай кожна твоя справа веде до перемоги, а життя наповнюють лише добрі люди. Миру тобі, радості в серці та щоденного тепла від рідних!

***

Дорогий Ваню, з Днем ангела тебе! Бажаю віри, здоров’я, миру та світлих думок. Ти заслуговуєш лише найкращого! Хай ангел-охоронець завжди тримає тебе за руку, а всі труднощі стають лише кроками до великих перемог.

Іменини Івана 7 січня — найкращі вірші українською мовою

Сьогодні, цієї погожої днини,

Святкують Івани свої іменини!

Це свято приємне, хороше для всіх,

Бо кожен вітає Іванів своїх!

І я тебе щиро сьогодні вітаю,

Наснаги й здоров’я міцного бажаю,

Хай буде твій настрій чудовим завжди,

Життєвою стежкою впевнено йди!

***

Ти, Іван, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Свят у світі є багато.

Іменини — також свято —

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг —

Все, Іване, все — для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого —

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Тож зі святом я вітаю

Щастя й радості бажаю,

Хай тебе цінують люди

І життя чудовим буде!

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

З іменинами, Іване!

Красиві листівки з іменинами Івана 7 січня 2025 року

Листівки з Днем ангела Івана 2025. Фото: Новини.LIVE

Листівки з Днем ангела Івана 2025. Фото: Новини.LIVE

Листівки з Днем ангела Івана 2025. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Івана 2025 року

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