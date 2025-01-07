С Днем ангела Ивана 7 января 2025 — красивые открытки, поздравления в прозе и стихах

Мальчик с крыльями ангела. Фото: freepik.com

Сегодня, 7 января, украинские верующие отмечают большой церковный праздник — Собор Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. В то же время в этот день принято поздравлять с именинами мужчин, которые имеют это замечательное имя Иван.

Новини.LIVE подготовил подборку самых искренних пожеланий в прозе и стихах, а также красивые открытки ко Дню ангела Ивана 7 января.

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Именины Ивана в 2025 году отмечают:

7, 14, 15, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31 января;

4, 25 февраля;

20, 27, 29, 30 марта;

14, 18, 18, 19, 29 апреля;

8, 19, 25, 27, 29 мая;

2, 10, 13, 24, 28, 30 июня;

1, 3, 12, 18, 21, 30 июля;

29 августа;

2, 3, 7, 14, 23, 26 сентября;

15, 19 октября;

12, 13 ноября;

2, 3, 7, 10, 20, 29 декабря.

Мальчик с крыльями ангела. Фото: freepik.com

Поздравления с Днем ангела Ивана в искренней и душевной прозе

Дорогой Иван, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегая тебя от бед и невзгод. В это сложное для нашей страны время желаю тебе несокрушимой веры, света в сердце и сил, чтобы преодолевать любые препятствия. Пусть в твоей жизни будет больше радости, добра и любви!

***

Иван, поздравляю с именинами! Пусть твой ангел всегда ведет тебя правильным путем, оберегая от зла. Желаю побед в каждом деле, надежды в сердце и светлых мечтаний, которые обязательно сбудутся.

***

С Днем ангела, Иван! Твой покровитель сегодня рядом, чтобы поддержать тебя во всех начинаниях. Желаю мира в душе, крепкого здоровья и победы для нашей страны. Пусть каждый твой день будет наполнен теплом, а все мечты — сбудутся.

***

Ваня, прими самые искренние поздравления с именинами! Пусть твой ангел бережет тебя от опасностей и дарит силы для новых свершений. Желаю тебе и твоим родным крепкого здоровья, гармонии и веры в лучшее будущее. Ты — наша опора, и мы гордимся тобой!

***

Иван, сегодня твой особенный день! С Днем ангела! Пусть твои добрые поступки умножаются, а жизнь дарит тебе только самое лучшее. Пусть ангел-хранитель защищает тебя на каждом шагу, особенно в эти непростые времена. Мира тебе, вдохновения и несокрушимой силы духа.

***

С Днем ангела, Иван! Пусть каждое твое дело ведет к победе, а жизнь наполняют только добрые люди. Мира тебе, радости в сердце и ежедневного тепла от родных!

***

Дорогой Ваня, с Днем ангела тебя! Желаю веры, здоровья, мира и светлых мыслей. Ты заслуживаешь только самого лучшего! Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя за руку, а все трудности становятся лишь шагами к большим победам.

Именины Ивана 7 января — лучшие стихи на украинском языке

Сьогодні, цієї погожої днини,

Святкують Івани свої іменини!

Це свято приємне, хороше для всіх,

Бо кожен вітає Іванів своїх!

І я тебе щиро сьогодні вітаю,

Наснаги й здоров’я міцного бажаю,

Хай буде твій настрій чудовим завжди,

Життєвою стежкою впевнено йди!

***

Ти, Іван, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Свят у світі є багато.

Іменини — також свято —

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг —

Все, Іване, все — для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого —

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Тож зі святом я вітаю

Щастя й радості бажаю,

Хай тебе цінують люди

І життя чудовим буде!

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

З іменинами, Іване!

Красивые открытки с именинами Ивана 7 января 2025 года

Открытки с Днем ангела Ивана 2025. Фото: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Ивана 2025. Фото: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Ивана 2025. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Днем ангела Ивана 2025 года

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