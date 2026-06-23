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Головна Свята День ангела Івана 2026: зворушливі привітання та листівки

День ангела Івана 2026: зворушливі привітання та листівки

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Дата публікації: 23 червня 2026 05:04
Івана Купала 2026: красиві привітання з іменинами Івана, яскраві листівки
Жінка з дитиною у церкві. Колаж: Новини.LIVE

У ніч з 23 на 24 червня українці відзначатимуть давнє літнє свято Івана Купала. Також 24 червня православні віряни вшановують Івана Хрестителя. У цей час заведено вітати з іменинами чоловіків, які мають це красиве та сильне ім'я.

Новини.LIVE ділиться добіркою зворушливих привітань у віршах, прозі та листівках з іменинами Івана.

День ангела Івана 2026: найкращі вірші українською мовою 

Іване, тобі бажаю позитиву,
Грошей багато, креативу,
Ще нескінченної удачі,
На морі десь прикольну дачу.
Щоби на ранок не хворіти
Ну і, звичайно, не старіти!

***

Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!

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***

Ти, Іван, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
З Днем ангела, Іване!

Зворушливі привітання у прозі з Днем Ангела Івана 2026

Дорогий Іване, прийми найщиріші привітання з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч, захищає від тривог та допомагає долати життєві труднощі. 

***

З іменинами, Іване! Бажаю незламної віри, міцного здоров'я та сил упевнено крокувати до своїх цілей.

***

Іване, сердечно вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець щодня оберігає від негараздів та надихає на добрі справи.

***

Бажаю, щоб поруч завжди були рідні та друзі, а у житті знаходилося місце для радості, щасливих моментів і здійснення найзаповітніших мрій. З Днем ангела!

***

Щиро вітаю із Днем ангела, Іване! Бажаю міцного здоров'я, сімейного затишку, щирої любові та якомога більше добрих звісток.

Красиві листівки з іменинами Івана 2026

Красиві листівки з іменинами Івана 2026
Листівки з іменинами Івана 2026. Колаж: Новини.LIVE
Зворушливі привітання з Днем Ангела Івана 2026
Листівки з іменинами Івана 2026. Колаж: Новини.LIVE
День ангела Івана 2026: листівки
Листівки з іменинами Івана 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми писали, коли в Україні святкуватимемо День Петра і Павла і які традиції великого свята.

Також ділимося з вами православним календарем свят на липень 2026 року.

Івана Купала День ангела привітання зі святом листівки до свята
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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