Івана Купала 2026: красиві привітання з іменинами Івана, яскраві листівки

День ангела Івана 2026: зворушливі привітання та листівки
У ніч з 23 на 24 червня українці відзначатимуть давнє літнє свято Івана Купала. Також 24 червня православні віряни вшановують Івана Хрестителя. У цей час заведено вітати з іменинами чоловіків, які мають це красиве та сильне ім'я.
Новини.LIVE ділиться добіркою зворушливих привітань у віршах, прозі та листівках з іменинами Івана.
День ангела Івана 2026: найкращі вірші українською мовою
Іване, тобі бажаю позитиву,
Грошей багато, креативу,
Ще нескінченної удачі,
На морі десь прикольну дачу.
Щоби на ранок не хворіти
Ну і, звичайно, не старіти!
***
Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
***
Ти, Іван, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
З Днем ангела, Іване!
Зворушливі привітання у прозі з Днем Ангела Івана 2026
Дорогий Іване, прийми найщиріші привітання з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч, захищає від тривог та допомагає долати життєві труднощі.
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З іменинами, Іване! Бажаю незламної віри, міцного здоров'я та сил упевнено крокувати до своїх цілей.
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Іване, сердечно вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець щодня оберігає від негараздів та надихає на добрі справи.
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Бажаю, щоб поруч завжди були рідні та друзі, а у житті знаходилося місце для радості, щасливих моментів і здійснення найзаповітніших мрій. З Днем ангела!
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Щиро вітаю із Днем ангела, Іване! Бажаю міцного здоров'я, сімейного затишку, щирої любові та якомога більше добрих звісток.
Красиві листівки з іменинами Івана 2026
Раніше ми писали, коли в Україні святкуватимемо День Петра і Павла і які традиції великого свята.
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