Івана Купала 2026: красиві привітання з іменинами Івана, яскраві листівки

Жінка з дитиною у церкві. Колаж: Новини.LIVE

У ніч з 23 на 24 червня українці відзначатимуть давнє літнє свято Івана Купала. Також 24 червня православні віряни вшановують Івана Хрестителя. У цей час заведено вітати з іменинами чоловіків, які мають це красиве та сильне ім'я.

Новини.LIVE ділиться добіркою зворушливих привітань у віршах, прозі та листівках з іменинами Івана.

День ангела Івана 2026: найкращі вірші українською мовою

Іване, тобі бажаю позитиву,

Грошей багато, креативу,

Ще нескінченної удачі,

На морі десь прикольну дачу.

Щоби на ранок не хворіти

Ну і, звичайно, не старіти!

***

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

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***

Ти, Іван, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

З Днем ангела, Іване!

Зворушливі привітання у прозі з Днем Ангела Івана 2026

Дорогий Іване, прийми найщиріші привітання з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч, захищає від тривог та допомагає долати життєві труднощі.

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З іменинами, Іване! Бажаю незламної віри, міцного здоров'я та сил упевнено крокувати до своїх цілей.

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Іване, сердечно вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець щодня оберігає від негараздів та надихає на добрі справи.

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Бажаю, щоб поруч завжди були рідні та друзі, а у житті знаходилося місце для радості, щасливих моментів і здійснення найзаповітніших мрій. З Днем ангела!

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Щиро вітаю із Днем ангела, Іване! Бажаю міцного здоров'я, сімейного затишку, щирої любові та якомога більше добрих звісток.

Красиві листівки з іменинами Івана 2026

Листівки з іменинами Івана 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами Івана 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами Івана 2026. Колаж: Новини.LIVE

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