Ивана Купала 2026: красивые поздравления с именинами Ивана, яркие открытки

Женщина с ребенком в церкви. Коллаж: Новини.LIVE

В ночь с 23 на 24 июня украинцы будут отмечать давний летний праздник Ивана Купала. Также 24 июня православные верующие чествуют Иоанна Крестителя. В это время принято поздравлять с именинами мужчин, носящих это красивое и сильное имя.

Новини.LIVE делится подборкой трогательных поздравлений в стихах, прозе и открытках с именинами Ивана.

День ангела Ивана 2026: лучшие стихи на украинском языке

Іване, тобі бажаю позитиву,

Грошей багато, креативу,

Ще нескінченної удачі,

На морі десь прикольну дачу.

Щоби на ранок не хворіти

Ну і, звичайно, не старіти!

***

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

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***

Ти, Іван, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

З Днем ангела, Іване!

Трогательные поздравления в прозе с Днем ангела Ивана 2026

Дорогой Иван, прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом, защищает от тревог и помогает преодолевать жизненные трудности.

***

С именинами, Иван! Желаю несокрушимой веры, крепкого здоровья и сил уверенно идти к своим целям.

***

Иван, сердечно поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель каждый день оберегает от невзгод и вдохновляет на добрые дела.

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Желаю, чтобы рядом всегда были родные и друзья, а в жизни было место для радости, счастливых моментов и исполнения самых заветных мечтаний. С Днем ангела!

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Искренне поздравляю с Днем ангела, Иван! Желаю крепкого здоровья, семейного уюта, искренней любви и как можно больше хороших новостей.

Красивые открытки с именин Ивана 2026

Открытки с именин Ивана 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с именин Ивана 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с именин Ивана 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы писали, когда в Украине будем праздновать День Петра и Павла и каковы традиции этого великого праздника.

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