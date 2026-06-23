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Главная Праздники День ангела Ивана 2026: трогательные поздравления и открытки

День ангела Ивана 2026: трогательные поздравления и открытки

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 05:04
Ивана Купала 2026: красивые поздравления с именинами Ивана, яркие открытки
Женщина с ребенком в церкви. Коллаж: Новини.LIVE

В ночь с 23 на 24 июня украинцы будут отмечать давний летний праздник Ивана Купала. Также 24 июня православные верующие чествуют Иоанна Крестителя. В это время принято поздравлять с именинами мужчин, носящих это красивое и сильное имя.

Новини.LIVE делится подборкой трогательных поздравлений в стихах, прозе и открытках с именинами Ивана.

День ангела Ивана 2026: лучшие стихи на украинском языке

Іване, тобі бажаю позитиву,
Грошей багато, креативу,
Ще нескінченної удачі,
На морі десь прикольну дачу.
Щоби на ранок не хворіти
Ну і, звичайно, не старіти!

***

Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!

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***

Ти, Іван, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
З Днем ангела, Іване!

Трогательные поздравления в прозе с Днем ангела Ивана 2026

Дорогой Иван, прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом, защищает от тревог и помогает преодолевать жизненные трудности.

***

С именинами, Иван! Желаю несокрушимой веры, крепкого здоровья и сил уверенно идти к своим целям.

***

Иван, сердечно поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель каждый день оберегает от невзгод и вдохновляет на добрые дела.

***

Желаю, чтобы рядом всегда были родные и друзья, а в жизни было место для радости, счастливых моментов и исполнения самых заветных мечтаний. С Днем ангела!

***

Искренне поздравляю с Днем ангела, Иван! Желаю крепкого здоровья, семейного уюта, искренней любви и как можно больше хороших новостей.

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Ранее мы писали, когда в Украине будем праздновать День Петра и Павла и каковы традиции этого великого праздника.

Также делимся с вами православным календарем праздников на июль 2026 года.

Ивана Купала День ангела поздравления с праздником открытки к празднику
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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