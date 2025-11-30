З Днем Андрія Первозваного 2025 — красиві привітання у прозі та листівки

День Андрія Первозваного 2025. Колаж: Новини.LIVE

День Андрія Первозваного — це не просто дата в календарі, а момент, коли у дім тихо входять мир, тепло й надія. Саме 30 листопада українці знову згадають про апостола, який першим почув поклик Ісуса Христа та став символом віри, мужності й духовної сили. Сказані у свято щирі побажання та теплі слова обов'язково подарують світло, що торкнеться самого серця.

Новини.LIVE ділиться найщирішими привітаннями з Днем Андрія Первозваного у прозі та листівках, щоб привітати близьких по-особливому, красиво та з душею.

Щирі привітання з Днем Андрія 2025 у прозі та своїми словами

Зі святом! Нехай у День Андрія ви відчуєте силу свого духу, знайдете гармонію в кожній справі та будете оточені людьми, які цінують вас щиро. Хай добро повертається у ваше життя багаторазово.

У це світле свято бажаю міцного, немов граніт, здоров'я, безмежної удачі та віри, що веде до добрих змін. Нехай ваш шлях буде сповнений теплом, радістю та любов'ю.

Вітаю з Днем Андрія! Нехай мудрість супроводжує кожне ваше рішення, а натхнення не зникає ні на мить. Хай у домі завжди панують мир і злагода.

Рідні мої, зі святом Андрія! Нехай у нашому домі живе мир, тепло і небесний захист. Бажаю кожному з вас спокою в серці та світлого настрою.

Вітаю зі святом Андрія Первозваного. Хай Господь береже вас щодня, дарує сили, здоров'я та багато радості.

Ріднесенькі, зі святом! Нехай у вашому житті буде більше добра, щирості та світлих моментів, які хочеться зберігати надовго.

Бажаю світлої радості, взаємної любові, міцної віри та невичерпної надії у День Андрія Первозваного. Нехай усі ваші молитви будуть почуті, а прохання — здійснені. Благословення вам і процвітання!

Дорогі мої, вітаю зі святом Андрія. Нехай апостол покриє ваш дім любов'ю, злагодою та спокоєм, а кожен день приносить нові приводи усміхатися.

Красиві листівки з Днем Андрія Первозваного 30 листопада 2025

Листівки з Днем Андрія Первозваного 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Андрія 2025

