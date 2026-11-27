Жінка ворожить на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Останні вихідні осені 2026 року стануть початком щасливих змін для чотирьох знаків Зодіаку. Карти Таро пророкують їм несподівані повороти долі й здійснення заповітних бажань. Події 28–29 листопада допоможуть залишити сумніви в минулому.

Хто опинився у списку щасливчиків, розповідає Новини.LIVE з посиланням на YourTango.

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Які знаки Зодіаку отримають незабутній сюрприз 28–29 листопада 2026 року

Лев — карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Останні вихідні листопада допоможуть вам побачити нові можливості. Ситуація, яка ще кілька днів тому викликала занепокоєння, може обернутися на справжній подарунок долі. У суботу, 28 листопада, ви можете нарешті знайти відповідь на питання, яке тривалий час не давало спокою. Не дозволяйте страху керувати вашими рішеннями.

Скорпіон — карти Таро "Блазень" та "Маг"

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Поєднання двох Старших Арканів віщує вам потужні зміни. Енергія останніх вихідних осені підштовхне до сміливого рішення, яке стане початком нового життєвого етапу. 28–29 листопада ви можете наважитися на те, чого раніше не дозволяли собі. Найбільшим сюрпризом стане усвідомлення того, скільки можливостей відкривається, щойно ви перестаєте жити за чужими правилами. Довіртеся своєму досвіду.

Козеріг — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Доля підготувала вам особливо щедрий подарунок. Одразу кілька давніх бажань можуть здійснитися майже одночасно. До суботи, 28 листопада ви зможете зрозуміти, яке з бажань здатне принести найбільше щастя. Таро радять прислухатися до серця, а не керуватися винятково практичними міркуваннями. Дозвольте собі обрати те, чого справді прагнете.

Риби — карта Таро "Двійка Жезлів" (перевернута)

Листопад завершиться для вас здійсненням мрії, у яку ви вже майже перестали вірити. Те, що тривалий час здавалося недосяжним, нарешті опиниться на відстані простягнутої руки. Приємною несподіванкою стане й можливість вибору між двома бажаними сценаріями майбутнього. Карти Таро радять не шукати прихованого підступу в щасливому збігу обставин. Настав час прийняти подарунок долі.

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