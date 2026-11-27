Женщина гадает на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Последние выходные осени 2026 года станут началом счастливых перемен для четырех знаков Зодиака. Карты Таро предсказывают им неожиданные повороты судьбы и исполнение заветных желаний. События 28–29 ноября помогут оставить сомнения в прошлом.

Кто оказался в списке счастливчиков, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на YourTango.

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Какие знаки Зодиака получат незабываемый сюрприз 28–29 ноября 2026 года

Лев — карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Последние выходные ноября помогут вам увидеть новые возможности. Ситуация, которая еще несколько дней назад вызывала беспокойство, может обернуться настоящим подарком судьбы. В субботу, 28 ноября, вы, наконец, сможете найти ответ на вопрос, который долгое время не давал вам покоя. Не позволяйте страху управлять вашими решениями.

Скорпион — карты Таро "Шут" и "Маг"

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Сочетание двух Старших Арканов предвещает вам мощные перемены. Энергия последних осенних выходных подтолкнет вас к смелому решению, которое станет началом нового жизненного этапа. 28–29 ноября вы можете решиться на то, чего раньше не позволяли себе. Самым большим сюрпризом станет осознание того, сколько возможностей открывается, как только вы перестаете жить по чужим правилам. Доверьтесь своему опыту.

Козерог — карта Таро "Девятка Кубков"

Судьба приготовила вам особенно щедрый подарок. Сразу несколько давних желаний могут сбыться почти одновременно. До субботы, 28 ноября, вы сможете понять, какое из желаний способно принести наибольшее счастье. Таро советуют прислушиваться к сердцу, а не руководствоваться исключительно практичными соображениями. Позвольте себе выбрать то, чего действительно хотите.

Рыбы — карта Таро "Двойка жезлов" (перевернутая)

Ноябрь завершится для вас исполнением мечты, в которую вы уже почти перестали верить. То, что долгое время казалось недостижимым, наконец окажется на расстоянии вытянутой руки. Приятной неожиданностью станет и возможность выбора между двумя желанными сценариями будущего. Карты Таро советуют не искать скрытого подвоха в счастливом стечении обстоятельств. Пришло время принять подарок судьбы.

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