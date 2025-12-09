Які знаки Зодіаку завершать 2025 рік на піку успіху — гороскоп

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Кінець року — час свят та підсумків. Якщо більшості знаків Зодіаку, після складних ретроградних періодів, грудень принесе час спокою та гармонії, то для чотирьох представників зодіакального кола це буде час можливостей та внутрішньої сили. Вони опиняться на вершині успіху.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, для кого грудень може стати найяскравішим місяцем.

Стрілець

Для Стрільців це дійсно найсприятливіший період року, адже Сонце, Меркурій, Марс і Венера проходять через ваш знак, підсилюючи вашу харизму, активність та внутрішню сміливість. Саме зараз варто підбивати підсумки, будувати плани, вести ділові переговори, укладати угоди.

Марс до 15 грудня подарує продуктивність, Меркурій сприятиме комунікаціям, а Венера до 25 грудня підсилить вашу харизму та магнетизм. Також звернути увагу слід на молодий Місяць 20 грудня, який стане точкою перезапуску й допоможе закласти фундамент на 2026 рік.

Козеріг

Для вас грудень — період стабільності, ясності та внутрішньої сили. Сонце переходить у ваш знак з 21 грудня, підсилюючи впевненість і бажання рухатися до великих цілей. Марс входить у ваш знак з 15 грудня, відкриваючи новий дворічний цикл дій. Це період високої енергії та кар'єрних рішень.

Юпітер у сьомому домі розширює можливості через партнерства, співпрацю та важливі знайомства. Якщо шукаєте другу половинку або хочете зміцнити стосунки, цей період надзвичайно сприятливий. А кінець року стане для вас потужним стартом у новий життєвий етап.

Рак

Грудень — місяць, коли ви відчуваєте себе впевнено і спокійно. Вашою головною підтримкою буде Юпітер, який рухається вашим першим домом. Це означає, що удача буде вашим супутником у всіх сферах: від роботи та фінансів до важливих особистих рішень. Сатурн у гармонійному аспекті додає стабільності і підсилює вашу здатність приймати дорослі та мудрі рішення.

Після 15 і 20 грудня Марс і Сонце входять у ваш сьомий дім партнерств, направляючи вашу увагу на важливі зв'язки та особисті стосунки. А коли Венера увійде в Козерога 24 грудня, ви відчуєте приплив романтики, підтримки та тепла. Рік завершиться для вас на позитивній хвилі, з відчуттям стабільності та любові.

Лев

Грудень 2025 для вас не лише про удачу, а й про радість, творчість і повернення внутрішнього світла. Юпітер у дванадцятому домі допомагає вам проходити внутрішнє відновлення, завершувати старі етапи та отримувати підтримку в потрібний момент. Сонце до 20 грудня "освітлює" п'ятий дім любові та натхнення. Для самотніх Левів це чудовий час зустріти когось особливого. Меркурій з 11 грудня робить спілкування легким і приємним, а Марс до 15 грудня підсилює ваше бажання насолоджуватися життям. Усе це створює ідеальну атмосферу для того, щоб завершити 2025 рік із усмішкою, натхненням і впевненістю у майбутньому.

