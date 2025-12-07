Які знаки Зодіаку ризикують зустріти свята у грудні 2025 з пустими кишенями

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Грудень завжди асоціюється зі святами, подарунками та шопінгом, але цього року астрологи попереджають чотири знаки Зодіаку про фінансові підводні камені. Планети формують напружені аспекти, які загрожують раптовими витратами, втратами, поломками техніки, аваріями або непередбаченими ремонтами. Якщо не бути уважними, можна зустріти Різдво та Новий рік з порожніми кишенями.

Новини.LIVE з посиланням на Патріоти України розповідає, хто ризикує потрапити у фінансову кризу та як цього можна уникнути, щоб зустріти зимові свята спокійно і без фінансового стресу.

Близнюки

Меркурій у напруженому аспекті з Ураном говорить про можливі проблеми з технікою: раптово може "заглючити" телефон, не включитися ноутбук або зламатися машина, онлайн-платежі можуть зазнати затримок або технічних збоїв. Такі проблеми точно можуть вибити з колії. Дорогі покупки краще перенести на 2026 рік. Також астрологи радять не витрачати гроші на імпульсивні покупки та відкласти певну суму на непередбачувані витрати.

Діва

Для Дів можливий "офіційний хаос": нагадування про прострочений платіж або старий штраф може змусити витратитися без підготовки. Також загроза витрат на здоров'я — стрес наприкінці року може спонукати купувати дорогі ліки та проходити додаткові обстеження. Важливо заздалегідь перестрахуватися: запровадити невеликий контроль, вести короткий список витрат, мати невеликий резерв і уникати необдуманих фінансових рішень під впливом емоцій.

Козеріг

Грудень для Козерогів пов'язаний із домашніми витратами та ремонтами. Проблеми з трубами, системою опалення чи дахом у найневідповідніший момент можуть обернутися великими витратами. Економити на ремонті не варто — спроби "залатати" проблему лише підірвуть бюджет. Щоб уникнути збитків, варто завчасно провести профілактичний огляд дому та усунути дрібні поломки, поки вони не стали критичними.

Риби

У Риб підвищується ризик фінансового обману та шахрайства. Онлайн-покупки можуть виявитися підробками або дорогою пасткою. У святковій метушні легко втратити гаманець або картку. Також астрологи радять уникати позик друзям, оскільки гроші можуть не повернутися. Щоб грудень пройшов без фінансового стресу, слід планувати витрати, контролювати покупки та обережно ставитися до онлайн-платежів.

