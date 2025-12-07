Какие знаки Зодиака рискуют встретить праздники в декабре 2025 с пустыми карманами

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новости.LIVE

Декабрь всегда ассоциируется с праздниками, подарками и шопингом, но в этом году астрологи предупреждают четыре знака Зодиака о финансовых подводных камнях. Планеты формируют напряженные аспекты, которые грозят внезапными расходами, потерями, поломками техники, авариями или непредвиденными ремонтами. Если не быть внимательными, можно встретить Рождество и Новый год с пустыми карманами.

Новини.LIVE со ссылкой на Патріоти України рассказывает, кто рискует попасть в финансовый кризис и как этого можно избежать, чтобы встретить зимние праздники спокойно и без финансового стресса.

Близнецы

Меркурий в напряженном аспекте с Ураном говорит о возможных проблемах с техникой: внезапно может "заглючить" телефон, не включиться ноутбук или сломаться машина, онлайн-платежи могут испытать задержки или технические сбои. Такие проблемы точно могут выбить из колеи. Дорогие покупки лучше перенести на 2026 год. Также астрологи советуют не тратить деньги на импульсивные покупки и отложить определенную сумму на непредвиденные расходы.

Дева

Для Дев возможен "официальный хаос": напоминание о просроченном платеже или старом штрафе может заставить потратиться без подготовки. Также угроза расходов на здоровье — стресс в конце года может побудить покупать дорогие лекарства и проходить дополнительные обследования. Важно заранее перестраховаться: ввести небольшой контроль, вести короткий список расходов, иметь небольшой резерв и избегать необдуманных финансовых решений под влиянием эмоций.

Козерог

Декабрь для Козерогов связан с домашними расходами и ремонтами. Проблемы с трубами, системой отопления или крышей в самый неподходящий момент могут обернуться большими затратами. Экономить на ремонте не стоит — попытки "залатать" проблему только подорвут бюджет. Чтобы избежать убытков, стоит заблаговременно провести профилактический осмотр дома и устранить мелкие поломки, пока они не стали критическими.

Рыбы

У Рыб повышается риск финансового обмана и мошенничества. Онлайн-покупки могут оказаться подделками или дорогой ловушкой. В праздничной суматохе легко потерять кошелек или карточку. Также астрологи советуют избегать займов друзьям, поскольку деньги могут не вернуться. Чтобы декабрь прошел без финансового стресса, следует планировать расходы, контролировать покупки и осторожно относиться к онлайн-платежам.

