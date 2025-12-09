Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Четыре знака Зодиака закончат 2025 год со взрывным успехом

Четыре знака Зодиака закончат 2025 год со взрывным успехом

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 16:43
Какие знаки Зодиака завершат 2025 год на пике успеха — гороскоп
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Конец года — время праздников и итогов. Если большинству знаков Зодиака, после сложных ретроградных периодов, декабрь принесет время покоя и гармонии, то для четырех представителей зодиакального круга это будет время возможностей и внутренней силы. Они окажутся на вершине успеха.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, для кого декабрь может стать самым ярким месяцем.

Реклама
Читайте также:
Стрелец

Для Стрельцов это действительно самый благоприятный период года, ведь Солнце, Меркурий, Марс и Венера проходят через ваш знак, усиливая вашу харизму, активность и внутреннюю смелость. Именно сейчас стоит подводить итоги, строить планы, вести деловые переговоры, заключать сделки.

Марс до 15 декабря подарит продуктивность, Меркурий будет способствовать коммуникациям, а Венера до 25 декабря усилит вашу харизму и магнетизм. Также обратить внимание следует на молодую Луну 20 декабря, которая станет точкой перезапуска и поможет заложить фундамент на 2026 год.

Козерог

Для вас декабрь — период стабильности, ясности и внутренней силы. Солнце переходит в ваш знак с 21 декабря, усиливая уверенность и желание двигаться к большим целям. Марс входит в ваш знак с 15 декабря, открывая новый двухлетний цикл действий. Это период высокой энергии и карьерных решений.

Юпитер в седьмом доме расширяет возможности через партнерства, сотрудничество и важные знакомства. Если ищете вторую половинку или хотите укрепить отношения, этот период чрезвычайно благоприятен. А конец года станет для вас мощным стартом в новый жизненный этап.

Рак

Декабрь — месяц, когда вы чувствуете себя уверенно и спокойно. Вашей главной поддержкой будет Юпитер, который движется по вашему первому дому. Это означает, что удача будет вашим спутником во всех сферах: от работы и финансов до важных личных решений. Сатурн в гармоничном аспекте добавляет стабильности и усиливает вашу способность принимать взрослые и мудрые решения.

После 15 и 20 декабря Марс и Солнце входят в ваш седьмой дом партнерств, направляя ваше внимание на важные связи и личные отношения. А когда Венера войдет в Козерога 24 декабря, вы почувствуете прилив романтики, поддержки и тепла. Год завершится для вас на позитивной волне, с ощущением стабильности и любви.

Лев

Декабрь 2025 для вас не только об удаче, но и о радости, творчестве и возвращении внутреннего света. Юпитер в двенадцатом доме помогает вам проходить внутреннее восстановление, завершать старые этапы и получать поддержку в нужный момент. Солнце до 20 декабря "освещает" пятый дом любви и вдохновения. Для одиноких Львов это отличное время встретить кого-то особенного. Меркурий с 11 декабря делает общение легким и приятным, а Марс до 15 декабря усиливает ваше желание наслаждаться жизнью. Все это создает идеальную атмосферу для того, чтобы завершить 2025 год с улыбкой, вдохновением и уверенностью в будущем.

Также делимся другими прогнозами астрологов

Кому из знаков Зодиака стоит быть осторожными с деньгами, чтобы не попасть в финансовую ловушку.

Кто достигнет больших целей до конца 2025 года.

Какие знаки Зодиака исцелятся от душевных страданий этой зимой.

Кто будет на волне финансового успеха в 2026 году.

гороскоп декабрь прогнозы Астрология успех знаки Зодиака
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации