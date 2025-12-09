Какие знаки Зодиака завершат 2025 год на пике успеха — гороскоп

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Конец года — время праздников и итогов. Если большинству знаков Зодиака, после сложных ретроградных периодов, декабрь принесет время покоя и гармонии, то для четырех представителей зодиакального круга это будет время возможностей и внутренней силы. Они окажутся на вершине успеха.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, для кого декабрь может стать самым ярким месяцем.

Стрелец

Для Стрельцов это действительно самый благоприятный период года, ведь Солнце, Меркурий, Марс и Венера проходят через ваш знак, усиливая вашу харизму, активность и внутреннюю смелость. Именно сейчас стоит подводить итоги, строить планы, вести деловые переговоры, заключать сделки.

Марс до 15 декабря подарит продуктивность, Меркурий будет способствовать коммуникациям, а Венера до 25 декабря усилит вашу харизму и магнетизм. Также обратить внимание следует на молодую Луну 20 декабря, которая станет точкой перезапуска и поможет заложить фундамент на 2026 год.

Козерог

Для вас декабрь — период стабильности, ясности и внутренней силы. Солнце переходит в ваш знак с 21 декабря, усиливая уверенность и желание двигаться к большим целям. Марс входит в ваш знак с 15 декабря, открывая новый двухлетний цикл действий. Это период высокой энергии и карьерных решений.

Юпитер в седьмом доме расширяет возможности через партнерства, сотрудничество и важные знакомства. Если ищете вторую половинку или хотите укрепить отношения, этот период чрезвычайно благоприятен. А конец года станет для вас мощным стартом в новый жизненный этап.

Рак

Декабрь — месяц, когда вы чувствуете себя уверенно и спокойно. Вашей главной поддержкой будет Юпитер, который движется по вашему первому дому. Это означает, что удача будет вашим спутником во всех сферах: от работы и финансов до важных личных решений. Сатурн в гармоничном аспекте добавляет стабильности и усиливает вашу способность принимать взрослые и мудрые решения.

После 15 и 20 декабря Марс и Солнце входят в ваш седьмой дом партнерств, направляя ваше внимание на важные связи и личные отношения. А когда Венера войдет в Козерога 24 декабря, вы почувствуете прилив романтики, поддержки и тепла. Год завершится для вас на позитивной волне, с ощущением стабильности и любви.

Лев

Декабрь 2025 для вас не только об удаче, но и о радости, творчестве и возвращении внутреннего света. Юпитер в двенадцатом доме помогает вам проходить внутреннее восстановление, завершать старые этапы и получать поддержку в нужный момент. Солнце до 20 декабря "освещает" пятый дом любви и вдохновения. Для одиноких Львов это отличное время встретить кого-то особенного. Меркурий с 11 декабря делает общение легким и приятным, а Марс до 15 декабря усиливает ваше желание наслаждаться жизнью. Все это создает идеальную атмосферу для того, чтобы завершить 2025 год с улыбкой, вдохновением и уверенностью в будущем.

