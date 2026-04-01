Чотири знаки Зодіаку накриє хвиля удачі 1 квітня 2026 за Таро

Містичні карти Таро вже визначили щасливчиків, на яких чекає дещо особливе 1 квітня. Енергія дня принесе чотирьом знакам Зодіаку справжню, непідробну удачу.

Новини.LIVE розповідає, хто ж з представників зодіакального кола опинився у списку щасливчиків 1 квітня.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить вам про новий цикл у житті. 1 квітня може принести несподівані новини або шанс, який змінить ситуацію на вашу користь. Особливо це стосується грошей, роботи та важливих домовленостей. Не бійтеся ризикувати, але розумно.

Рак — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

"Дев'ятка Кубків" обіцяє вам приємні емоції та здійснення бажань. Можливе приємне зізнання, романтична зустріч або новина, яка підніме вам настрій. Також є шанс отримати те, чого ви давно хотіли. Дозвольте собі насолоджуватися моментом і не знецінюйте те хороше, що приходить у ваше життя.

Терези — карта Таро "Туз Пентаклів"

Вам випала карта нових можливостей, пов'язаних із фінансами або роботою. Ви можете отримати нову ідею для заробітку, шанс на підвищення або навіть несподіваний подарунок. День сприятливий для покупок, інвестицій і будь-яких практичних рішень. Не відкладайте важливі справи.

Козеріг — карта Таро "Шістка Жезлів" (перевернута)

"Шістка Жезлів" у перевернутому положенні говорить про приховану перемогу. Ви можете завершити важливу справу, отримати внутрішнє задоволення від досягнення або тихо обійти конкурентів. Зосередьтесь на результаті.

