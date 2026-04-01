Четыре знака Зодиака накроет волна удачи 1 апреля 2026 по Таро

Мистические карты Таро уже определили счастливчиков, которых ждет нечто особенное 1 апреля. Энергия дня принесет четырем знакам Зодиака настоящую, неподдельную удачу.

Новини.LIVE рассказывает, кто же из представителей зодиакального круга оказался в списке счастливчиков 1 апреля.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит вам о новом цикле в жизни. 1 апреля может принести неожиданные новости или шанс, который изменит ситуацию в вашу пользу. Особенно это касается денег, работы и важных договоренностей. Не бойтесь рисковать, но разумно.

Рак — карта Таро "Девятка Кубков"

"Девятка Кубков" обещает вам приятные эмоции и исполнение желаний. Возможно приятное признание, романтическая встреча или новость, которая поднимет вам настроение. Также есть шанс получить то, чего вы давно хотели. Позвольте себе наслаждаться моментом и не обесценивайте то хорошее, что приходит в вашу жизнь.

Весы — карта Таро "Туз Пентаклей"

Вам выпала карта новых возможностей, связанных с финансами или работой. Вы можете получить новую идею для заработка, шанс на повышение или даже неожиданный подарок. День благоприятен для покупок, инвестиций и любых практических решений. Не откладывайте важные дела.

Козерог — карта Таро "Шестерка Жезлов" (перевернутая)

"Шестерка Жезлов" в перевернутом положении говорит о скрытой победе. Вы можете завершить важное дело, получить внутреннее удовлетворение от достижения или тихо обойти конкурентов. Сосредоточьтесь на результате.

