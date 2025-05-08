Чи можна дарувати парну кількість квітів — священник дав відповідь

Дівчина тримає чотири тюльпани. Фото: freepik.com

Парна кількість квітів у подарунок для багатьох українців залишається надзвичайно поганим знаком, пов'язаним з трауром та похоронами. Вважається, що такий букет може принести страшну біду.

Але, чи дійсно дарувати парну кількість квітів небезпечно — на це питання відповів священник Юліан Тимчук.

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В українській культурі з давніх-давен існує забобон, що парна кількість квітів пов'язана з трауром, смертю та завершенням життєвого шляху. Саме тому букети з 2, 4, 6 або 10 квітів приносять виключно на похорон або до могили.

Це вірування бере початок ще з дохристиянських часів, коли парні числа асоціювалися зі спокоєм та переходом в інший світ. Натомість непарні числа символізували рух, безперервність, життя та розвиток.

Саме через ці символічні значення непарні букети вважаються доречними для живих людей — як побажання довгого та щасливого життя.

Дівчина насолоджується запахом троянд. Фото: pexels.com

Чи дійсно не можна дарувати парну кількість квітів — відповідь священника

Попри популярність цієї прикмети, з релігійного погляду жодної заборони не існує. Священник Юліан Тимчук зазначає, що ні в Біблії, ні в церковних канонах не згадується нічого про парність чи непарність квітів.

"Це лише забобон. Але цей забобон настільки вкорінився в суспільстві, що люди можуть неправильно сприйняти ваш жест, якщо ви принесете не ту кількість квітів на певну подію", — зазначив він.

Отже, насправді заборона має виключно культурне та психологічне підґрунтя, а не релігійне.

Як до парної кількості квітів ставляться в інших країнах

Цікаво, що в багатьох інших країнах світу все навпаки: парна кількість квітів вважається позитивним знаком. Наприклад, у Західній Європі чи США ніхто не звертає увагу на кількість стебел — важливіше, щоб букет був красивим та щирим подарунком.

У деяких культурах парна кількість квітів навіть символізує гармонію, пару, щастя та любов — усе те, що хочуть побажати, даруючи квіти.

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