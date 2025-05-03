Чи можна тримати бузок у спальні — лікарка дала поради

Відерце з гілочками бузку. Ілюстративне фото: freepik

Період цвітіння бузку — це справжнє свято для очей і носа, адже його аромат асоціюється з весною, спокоєм і теплом. Але чи варто заносити цю красу до власної оселі, а тим більше — ставити у спальні?

Про потенційні ризики та користь розповіла лікарка-терапевт Маріанна Одинець у коментарі для Фактів ICTV.

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Чим корисний бузок

За словами лікарки, бузок містить ароматичні речовини, які позитивно впливають на психоемоційний стан: знижують рівень кортизолу, покращують настрій і допомагають розслабитися. Саме тому його ефірну олію часто використовують в ароматерапії.

Чи можна заносити бузок у спальню

Втім, з живими квітами варто бути обережними. У закритому приміщенні надлишок аромату може дати зворотний ефект — викликати головний біль, тривожність або навіть безсоння. Особливо чутливі до запаху діти, люди з алергією, астмою та схильністю до мігрені.

Як уникнути негативних наслідків

Не ставити великі букети — достатньо кількох гілочок;

не розміщувати вазу біля ліжка;

обов’язково провітрювати кімнату перед сном;

якщо з’являються неприємні симптоми — винести бузок з кімнати.

Якщо хочеться зберегти приємний аромат без шкоди для самопочуття, фахівці радять обрати аромалампу з кількома краплями бузкової олії — це дасть той самий ефект, але буде набагато безпечніше.

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