Чи можна тримати бузок у спальні — лікарка дала поради

Лікарка пояснила, чи можна ставити бузок у спальні
Період цвітіння бузку — це справжнє свято для очей і носа, адже його аромат асоціюється з весною, спокоєм і теплом. Але чи варто заносити цю красу до власної оселі, а тим більше — ставити у спальні?
Про потенційні ризики та користь розповіла лікарка-терапевт Маріанна Одинець у коментарі для Фактів ICTV.
Чим корисний бузок
За словами лікарки, бузок містить ароматичні речовини, які позитивно впливають на психоемоційний стан: знижують рівень кортизолу, покращують настрій і допомагають розслабитися. Саме тому його ефірну олію часто використовують в ароматерапії.
Чи можна заносити бузок у спальню
Втім, з живими квітами варто бути обережними. У закритому приміщенні надлишок аромату може дати зворотний ефект — викликати головний біль, тривожність або навіть безсоння. Особливо чутливі до запаху діти, люди з алергією, астмою та схильністю до мігрені.
Як уникнути негативних наслідків
- Не ставити великі букети — достатньо кількох гілочок;
- не розміщувати вазу біля ліжка;
- обов’язково провітрювати кімнату перед сном;
- якщо з’являються неприємні симптоми — винести бузок з кімнати.
Якщо хочеться зберегти приємний аромат без шкоди для самопочуття, фахівці радять обрати аромалампу з кількома краплями бузкової олії — це дасть той самий ефект, але буде набагато безпечніше.
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