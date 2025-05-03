Можно ли держать сирень в спальне — врач дала советы

Ведерко с веточками сирени. Иллюстративное фото: freepik

Период цветения сирени — это настоящий праздник для глаз и носа, ведь ее аромат ассоциируется с весной, спокойствием и теплом. Но стоит ли заносить эту красоту в собственный дом, а тем более — ставить в спальне?

О потенциальных рисках и пользе рассказала врач-терапевт Марианна Одинец в комментарии для Фактов ICTV.

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Чем полезна сирень

По словам врача, сирень содержит ароматические вещества, которые положительно влияют на психоэмоциональное состояние: снижают уровень кортизола, улучшают настроение и помогают расслабиться. Именно поэтому ее эфирное масло часто используют в ароматерапии.

Можно ли заносить сирень в спальню

Впрочем, с живыми цветами стоит быть осторожными. В закрытом помещении избыток аромата может дать обратный эффект — вызвать головную боль, тревожность или даже бессонницу. Особенно чувствительны к запаху дети, люди с аллергией, астмой и склонностью к мигрени.

Как избежать негативных последствий

Не ставить большие букеты — достаточно нескольких веточек;

не размещать вазу возле кровати;

обязательно проветривать комнату перед сном;

если появляются неприятные симптомы — вынести сирень из комнаты.

Если хочется сохранить приятный аромат без вреда для самочувствия, специалисты советуют выбрать аромалампу с несколькими каплями сиреневого масла - это даст тот же эффект, но будет гораздо безопаснее.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя сажать сирень возле дома.

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