Можно ли держать сирень в спальне — врач дала советы

Врач объяснила, можно ли ставить сирень в спальне
Период цветения сирени — это настоящий праздник для глаз и носа, ведь ее аромат ассоциируется с весной, спокойствием и теплом. Но стоит ли заносить эту красоту в собственный дом, а тем более — ставить в спальне?
О потенциальных рисках и пользе рассказала врач-терапевт Марианна Одинец в комментарии для Фактов ICTV.
Чем полезна сирень
По словам врача, сирень содержит ароматические вещества, которые положительно влияют на психоэмоциональное состояние: снижают уровень кортизола, улучшают настроение и помогают расслабиться. Именно поэтому ее эфирное масло часто используют в ароматерапии.
Можно ли заносить сирень в спальню
Впрочем, с живыми цветами стоит быть осторожными. В закрытом помещении избыток аромата может дать обратный эффект — вызвать головную боль, тревожность или даже бессонницу. Особенно чувствительны к запаху дети, люди с аллергией, астмой и склонностью к мигрени.
Как избежать негативных последствий
- Не ставить большие букеты — достаточно нескольких веточек;
- не размещать вазу возле кровати;
- обязательно проветривать комнату перед сном;
- если появляются неприятные симптомы — вынести сирень из комнаты.
Если хочется сохранить приятный аромат без вреда для самочувствия, специалисты советуют выбрать аромалампу с несколькими каплями сиреневого масла - это даст тот же эффект, но будет гораздо безопаснее.
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