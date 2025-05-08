Можно ли дарить четное количество цветов — священник дал ответ

Девушка держит четыре тюльпана. Фото: freepik.com

Четное количество цветов в подарок для многих украинцев остается чрезвычайно плохим знаком, связанным с трауром и похоронами. Считается, что такой букет может принести страшную беду.

Но, действительно ли дарить четное количество цветов опасно — на этот вопрос ответил священник Юлиан Тимчук.

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В украинской культуре издавна существует суеверие, что четное количество цветов связано с трауром, смертью и завершением жизненного пути. Именно поэтому букеты из 2, 4, 6 или 10 цветов приносят исключительно на похороны или к могиле.

Это верование берет начало еще с дохристианских времен, когда четные числа ассоциировались со спокойствием и переходом в мир иной. Зато нечетные числа символизировали движение, непрерывность, жизнь и развитие.

Именно из-за этих символических значений нечетные букеты считаются уместными для живых людей — как пожелание долгой и счастливой жизни.

Девушка наслаждается запахом роз. Фото: pexels.com

Действительно ли нельзя дарить четное количество цветов — ответ священника

Несмотря на популярность этой приметы, с религиозной точки зрения никакого запрета не существует. Священник Юлиан Тимчук отмечает, что ни в Библии, ни в церковных канонах не упоминается ничего о четности или нечетности цветов.

"Это лишь суеверие. Но этот предрассудок настолько укоренился в обществе, что люди могут неправильно воспринять ваш жест, если вы принесете не то количество цветов на определенное событие", — отметил он.

Итак, на самом деле запрет имеет исключительно культурную и психологическую подоплеку, а не религиозную.

Как к четному количеству цветов относятся в других странах

Интересно, что во многих других странах мира все наоборот: четное количество цветов считается положительным знаком. Например, в Западной Европе или США никто не обращает внимание на количество стеблей — важнее, чтобы букет был красивым и искренним подарком.

В некоторых культурах четное количество цветов даже символизирует гармонию, пару, счастье и любовь — все то, что хотят пожелать, даря цветы.

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