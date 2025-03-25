Сильні молитви на Благовіщення 2025 — як помолитися на захист України, заміжжя, кохання і дітей

Вірянка, яка молиться перед іконою в церкві. Фото: Pexels

Сьогодні, 25 березня, за новим церковним стилем віряни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке вважається великим святом. Ми розповідаємо, які молитви можна прочитати в цей день на захист України, заміжжя, кохання і дітей.

Новини.LIVE ділиться текстом молитв на Благовіщення.

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Молитва на Благовіщення на захист України

О, Пресвята Богородице, зі страхом і любов’ю припадаючи до дорогоцінної ікони Твоєї, молимось Тобі: не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе; ублагай, Мати Милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб у мирі охоронив землю і Святу Церкву Українську, щоб провадив благодаттю Святого Духа і як у Святому Письмі заповідано, щоб навіть ворота пекельні не здолали її.

Молися Пресвята Богородице в цей час терпіння і страждання щоб Господь вирятував державу нашу від війни, від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, ворожого нападу і розбрату. Як Любляча Матінка виблагай у Всещедрого Бога щоб змилувався над всіма людьми: над діточками і матерями нашими котрі рід бережуть, над батьками і братами, котрі боронять Батьківщину від ворога, над пораненими і хворими щоб зцілення дарував, над полеглими за Батьківщину захисниками, щоб Царство Небесне унаслідували.

Позбав усіх, що моляться Тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, від скорбот, біди і подай смирення сердечне, чистоту думок, виправлення життя грішного й прощення гріхів, щоб усі ми вдячно, прославляючи Твою велич, сподобились Царства Небесного й там з усіма святими прославляли пречисте и величне їм’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Вірянка біля свічок у церкві. Фото: Pinterest

Молитва на заміжжя, кохання і дітей

О, Пресвята, Богообрана Діво, Святого Утішителя Духа Всенепорочная Невесто, Пребожественного ж Отця Небесного Дочка Превожеделенная, серед терня світу цього Тим здобута, як крин пресвітлий добротою дівоцтва блискучий, да Сину Божому Чиста! Що ж віддамо Тобі в пресвітлий день цієї Благовіщення, бо Архангела Гавриїла красою безмірного дівоцтва Свого здивувала ти і від того невимовне зрадіння сприйняла ти? Що принесемо Тобі за всі втіхи Твої, якими звеселила Ти в цей день увесь світ видимий і невидимий, найбільше ж занепалий давнині рід людський? День спасіння нашого початок і що від віку таїнства явище: нині бо Слово Боже тихо скине з небес, бо крапля крапля на землю, і всілися в Твою Богоблагодатну незайману утробу і бути Плоть спасіння нашого заради.

Задля цього сьогодні Ангели тріумфують на небесах і все створіння веселиться і радіє, що святкує початок визволення свого від роботи нетління у свободу слави чад Божих. Нині радіє жіноче єство, Єви заради занепале, бо послухавшись змію смуток роди дружинам і нестримно введе смерть. Ти ж, Діво, дозволила ти від гірких робіт весь рід людський і свободою Христовою природа жіноча вшанувала ти, за дівством чистим ще справжнє життя ввела ти, і цього заради дружини, дівство тримає, ворога яву перемагати починають.

Нині Адам тріумфує, бачивши, що в цей світлий день виповниться на Тобі перше райське благовістя, як насіння Дружини зітре голову змія. З ним же тріумфує нині весь рід людський, ніж Тобою, Пречиста, скасуйся давньою огидою Божою до людини, Бога бо ще привела Ти до нас. Задля цього молимо Тебе: виконай нас від вищої висоти смирення Своєї ялинки вмістити можемо, нехай принесемо Ти у всесвятий день Благовіщення Твого Твої від Твоїх, у кожній справі блазі не мислити висока, але вину в смиренні духу перебувати. Сією першою чеснотою прикраси, у пресвітлий день цього свята Твого в лагідності й чистоті серця з Архангелом Гавриїлом заволав тобі: Радуйся, Благодатна, Радуйся, Втішна, Радуйся, Преблагословенна, Господь з Тобою та Тобою з нами навіки. Амінь.

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