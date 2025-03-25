Сильные молитвы на Благовещение 2025 — как помолиться на защиту Украины, замужество, любовь и детей

Верующая, которая молится перед иконой в церкви. Фото: Pexels

Сегодня, 25 марта, по новому церковному стилю верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, которое считается великим праздником. Мы рассказываем, какие молитвы можно прочитать в этот день на защиту Украины, замужество, любовь и детей.

Новини.LIVE делится текстом молитв на Благовещение.

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Молитва на Благовещение на защиту Украины

О, Пресвятая Богородице, со страхом и любовью припадая к драгоценной иконе Твоей, молимся Тебе: не отверни лица Твоего от нас, что прибегаем к Тебе; умоли, Мать Милосердная, Сына Твоего, Бога нашего, Господа Иисуса Христа, чтобы в мире охранял землю и Святую Церковь Украинскую, чтобы вел благодатью Святого Духа и как в Священном Писании заповедано, чтобы даже врата адские не одолели ее.

Молись Пресвятая Богородица в это время терпения и страдания чтобы Господь спас государство наше от войны, от голода, мора, землетрясения, потопа, огня, меча, вражеского нападения и раздора. Как Любящая Матушка вымоли у Всещедрого Бога чтобы смилостивился над всеми людьми: над детишками и матерями нашими которые род берегут, над отцами и братьями, которые защищают Родину от врага, над ранеными и больными чтобы исцеление даровал, над павшими за Родину защитниками, чтобы Царство Небесное унаследовали.

Избавь всех молящихся Тебе от греха, от козней вражеских, от всякого искушения, от скорбей, беды и подай смирение сердечное, чистоту помыслов, исправление жизни грешной и прощение грехов, чтобы все мы благодарно, прославляя Твое величие, сподобились Царствия Небесного и там со всеми святыми прославляли пречистое и великое имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Верующая у свечей в церкви. Фото: Pinterest

Молитва на замужество, любовь и детей

О, Пресвятая, Богоизбранная Дева, Святого Утешителя Духа Всенепорочная Невесто, Пребожественного же Отца Небесного Дочь Превожеделенная, среди терний мира сего Тем добытая, как крин пресветлый добротою девичества блистающий, да Сыну Божию Чистая! Что же отдадим Тебе в пресветлый день сего Благовещения, ибо Архангела Гавриила красотою безмерного девства Своего удивила ты и от того неописуемое предательство восприняла ты? Что принесем Тебе за все утешения Твои, которыми возвеселила Ты в этот день весь мир видимый и невидимый, более всего же падший древности род человеческий? День спасения нашего начало и от века таинства явление: ныне бо Слово Божие тихо сбросит с небес, яко капля капля на землю, и уселись в Твою Богоблагодатную девственную утробу и быть Плотью спасения нашего ради.

Ради этого сегодня Ангелы торжествуют на небесах и все творение веселится и радуется, что празднует начало освобождения своего от работы нетления в свободу славы чад Божиих. Ныне радуется женское естество, Евы ради падшее, ибо послушавшееся змея уныние роди супругам и неудержимо введет смерть. Ты же, Дево, разрешила ты от горьких работ весь род человеческий и свободою Христовою природа женская почтила ты, за девством чистым еще настоящую жизнь ввела ты, и сего ради жены, девство держащей, врага явного побеждать начинают.

Ныне Адам торжествует, видя, что в этот светлый день исполнится на Тебе первое райское благовестие, как семя Жены сотрет голову змея. С ним же торжествует ныне весь род человеческий, чем Тобою, Пречистая, отмени давнее отвращение Божие к человеку, Бога ибо еще привела Ты к нам. Ради сего молим Тебя: исполни нас от высшей высоты смирения Своей елки вместить можем, да принесем Ты во всесвятый день Благовещения Твоего Твои от Твоих, во всяком деле благе не мыслить высока, но вину в смирении духа пребывать. Сею первою добродетелью украси, в пресветлый день сего праздника Твоего в кротости и чистоте сердца с Архангелом Гавриилом вопием тебе: Радуйся, Благодатная, Радуйся, Утешительная, Радуйся, Преблагословенная, Господь с Тобою и Тобою с нами навеки. Аминь.

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