З Благовіщенням 2025 — красиві картинки та листівки для рідних та близьких

Зображення Благовіщення Пресвятої Богородиці. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, 25 березня, люди в Україні відзначають одне з найважливіших церковних свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Ми розповідаємо, що означає цей день для вірян і як можна душевно привітати рідних з цим чудовим світлим святом у листівках.

Новини.LIVE розповідає про це свято і ділиться привітаннями до нього.

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Що означає Благовіщення Пресвятої Богородиці

Цей день пов’язаний із важливою подією, яка сталася в житті Пресвятої Богородиці. Коли Діва Марія була ще зовсім молодою, батьки, як і обіцяли Господу до народження дівчини, віддали її на виховання в храм. Там вона дала обітницю Богу, тому назавжди залишилася дівою.

Коли вона вийшла заміж, вона продовжила вести благочестиве і скромне життя зі своїм чоловіком Йосипом.

В Євангелії від Луки розповідається про подію, коли архангел Гавриїл з’явився перед Дівою Марією, щоб потішити її новиною про те, що в неї буде дитина. Спочатку вона злякалася, але потім прийняла цю новину. Згідно з православною традицією, зачаття Ісуса Христа — це спокутування гріха Єви в саду.

Пресвята Діва Марія з архангелом Гавриїлом. Фото ілюстративне: Pinterest

Благовіщення не дарма припало на 25 березня, адже Ісус Христос народився 25 грудня. Причому, між 25 грудня і 25 березня — рівно дев’ять місяців. Це свято для вірян символізує втілення Господи в світі людей і початком спокути гріхів.

Як можна привітати з Благовіщенням Пресвятої Богородиці у листівках

Благовіщення Пресвятої Богородиці — це гарний привід привітати найрідніших з цим світлим святом. Якщо ви хочете надіслати близьким слова привітання з Благовіщенням, ось вам кілька гарних листівок з побажаннями.

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Фото: Pinterest

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Фото: Pinterest

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Фото: Pinterest

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