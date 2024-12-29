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29 грудня — яке сьогодні церковне свято, традиції і заборони

29 грудня 2024 01:10
Валерія Максименко - Редактор
29 грудня 2024 — яке сьогодні церковне свято, що категорично не можна робити, традиції та іменини
Християнський хрестик. Фото: freepik
Валерія Максименко - Редактор

Сьогодні, 29 грудня, в Україні православні віряни відзначають день пам'яті 14 тисяч немовлят, убитих у Віфлеємі. У цей день заведено звернутися до молитви та відвідати церкву. 

Новини.LIVE розповідають, що не можна робити в цей день та хто святкує іменини.

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29 грудня православні християни відзначають — день пам'яті 14 тисяч немовлят, убитих у Віфлеємі, праведного Іосифа Обручника, Давида, царя і Якова, брата Господнього, преподобного Іова Манявського, преподобних Марка, гробокопача, Феофіла та Іоанна Києво-Печерських, у Ближніх печерах.

Що не можна робити 29 грудня

  • Не слід випускати з дому дітей одних.
  • Забороняється ходити до лісу.
  • Не можна братися за важкі справи.
  • Не можна лихословити та сваритися з рідними.
Богослужіння
Богослужіння. Фото: Pexels

Прикмети та традиції 29 грудня

  • Якщо вночі зорі мерехтять — буде мороз;
  • Сильна заметіль — очікуйте на похмурий день;
  • Хмари пливуть низько — настануть холоди;
  • Коні сплять стоячи — чекайте на мороз.

Цього дня збирається молодь та проводить час за посиденьками. Жінки йдуть до церкви, щоб помолитися за здоров'я і щасливе майбутнє дітей.

Іменини 29 грудня

  • Антон — походить від давньогрецького слова, що означає "боротися", "бути готовим до бою". 
  • Данило — з івриту перекладається, як "Бог мій суддя".
  • Лев — з української "Цар звірів". 
  • Макар — з грецької  "блаженний", "щасливий". 
  • Марія — походить від єврейського імені "Міріам".
  • Ірина — з грецької "мир", "морська тиша", "спокій".
Християнський вітраж
Ангели на вітражі. Фото: Pexels

Нагадаємо, що не можна робити на Новий рік, щоб не втратити щастя. Також ми розповідали, як новорічний молодик вплине на життя 6 знаків Зодіаку. 

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