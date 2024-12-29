29 грудня 2024 — яке сьогодні церковне свято, що категорично не можна робити, традиції та іменини

29 грудня — яке сьогодні церковне свято, традиції і заборони
Сьогодні, 29 грудня, в Україні православні віряни відзначають день пам'яті 14 тисяч немовлят, убитих у Віфлеємі. У цей день заведено звернутися до молитви та відвідати церкву.
Новини.LIVE розповідають, що не можна робити в цей день та хто святкує іменини.
Яке сьогодні церковне свято
29 грудня православні християни відзначають — день пам'яті 14 тисяч немовлят, убитих у Віфлеємі, праведного Іосифа Обручника, Давида, царя і Якова, брата Господнього, преподобного Іова Манявського, преподобних Марка, гробокопача, Феофіла та Іоанна Києво-Печерських, у Ближніх печерах.
Що не можна робити 29 грудня
- Не слід випускати з дому дітей одних.
- Забороняється ходити до лісу.
- Не можна братися за важкі справи.
- Не можна лихословити та сваритися з рідними.
Прикмети та традиції 29 грудня
- Якщо вночі зорі мерехтять — буде мороз;
- Сильна заметіль — очікуйте на похмурий день;
- Хмари пливуть низько — настануть холоди;
- Коні сплять стоячи — чекайте на мороз.
Цього дня збирається молодь та проводить час за посиденьками. Жінки йдуть до церкви, щоб помолитися за здоров'я і щасливе майбутнє дітей.
Іменини 29 грудня
- Антон — походить від давньогрецького слова, що означає "боротися", "бути готовим до бою".
- Данило — з івриту перекладається, як "Бог мій суддя".
- Лев — з української "Цар звірів".
- Макар — з грецької "блаженний", "щасливий".
- Марія — походить від єврейського імені "Міріам".
- Ірина — з грецької "мир", "морська тиша", "спокій".
Нагадаємо, що не можна робити на Новий рік, щоб не втратити щастя. Також ми розповідали, як новорічний молодик вплине на життя 6 знаків Зодіаку.
Читайте Новини.LIVE!