29 грудня 2024 — яке сьогодні церковне свято, що категорично не можна робити, традиції та іменини

Християнський хрестик. Фото: freepik

Сьогодні, 29 грудня, в Україні православні віряни відзначають день пам'яті 14 тисяч немовлят, убитих у Віфлеємі. У цей день заведено звернутися до молитви та відвідати церкву.

Новини.LIVE розповідають, що не можна робити в цей день та хто святкує іменини.

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29 грудня православні християни відзначають — день пам'яті 14 тисяч немовлят, убитих у Віфлеємі, праведного Іосифа Обручника, Давида, царя і Якова, брата Господнього, преподобного Іова Манявського, преподобних Марка, гробокопача, Феофіла та Іоанна Києво-Печерських, у Ближніх печерах.

Що не можна робити 29 грудня

Не слід випускати з дому дітей одних.

Забороняється ходити до лісу.

Не можна братися за важкі справи.

Не можна лихословити та сваритися з рідними.

Богослужіння. Фото: Pexels

Прикмети та традиції 29 грудня

Якщо вночі зорі мерехтять — буде мороз;

Сильна заметіль — очікуйте на похмурий день;

Хмари пливуть низько — настануть холоди;

Коні сплять стоячи — чекайте на мороз.

Цього дня збирається молодь та проводить час за посиденьками. Жінки йдуть до церкви, щоб помолитися за здоров'я і щасливе майбутнє дітей.

Іменини 29 грудня

Антон — походить від давньогрецького слова, що означає "боротися", "бути готовим до бою".

Данило — з івриту перекладається, як "Бог мій суддя".

Лев — з української "Цар звірів".

Макар — з грецької "блаженний", "щасливий".

Марія — походить від єврейського імені "Міріам".

Ірина — з грецької "мир", "морська тиша", "спокій".

Ангели на вітражі. Фото: Pexels

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