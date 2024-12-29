29 декабря 2024 — какой сегодня церковный праздник, что категорически нельзя делать, традиции и именины

Христианский крестик. Фото: freepik

Сегодня, 29 декабря, в Украине православные верующие отмечают день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме. В этот день принято обратиться к молитве и посетить церковь.

Новини.LIVE рассказывают, что нельзя делать в этот день и кто празднует именины.

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29 декабря православные христиане отмечают день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме, праведного Иосифа Обручника, Давида, царя и Иакова, брата Господня, преподобного Иова Манявского, преподобных Марка, гробокопача, Феофила и Иоанна Киево-Печерських ближних пещерах.

Что нельзя делать 29 декабря

Не следует выпускать из дома детей одних.

Запрещается ходить в лес.

Нельзя браться за трудные дела.

Нельзя злословить и ссориться с родными.

Богослужение. Фото: Pexels

Приметы и традиции 29 декабря

Если ночью звезды мерцают — будет мороз;

Сильная метель — ждите пасмурный день;

Облака плывут низко — наступят холода;

Лошади спят стоя — ждите мороз.

В этот день собирается молодежь и проводит время за посиделками. Женщины идут в церковь, чтобы помолиться о здоровье и счастливом будущем детей.

Именины 29 декабря

Антон — происходит от древнегреческого слова, что означает "бороться", "быть готовым к бою".

Даниил — с иврита переводится, как "Бог мой судья".

Лев — с украинского "Царь зверей".

Макар — из греческого "блаженный", "счастливый".

Мария — происходит от еврейского имени "Мириам".

Ирина — из греческого "мир", "морская тишина", "спокойствие".

Ангелы на витраже. Фото: Pexels

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