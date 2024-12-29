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29 декабря — какой сегодня церковный праздник, традиции и запреты

29 декабря 2024 01:10
Валерия Максименко - Редактор
29 декабря 2024 — какой сегодня церковный праздник, что категорически нельзя делать, традиции и именины
Христианский крестик. Фото: freepik
Валерия Максименко - Редактор

Сегодня, 29 декабря, в Украине православные верующие отмечают день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме. В этот день принято обратиться к молитве и посетить церковь.

Новини.LIVE рассказывают, что нельзя делать в этот день и кто празднует именины.

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Какой сегодня церковный праздник

29 декабря православные христиане отмечают день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме, праведного Иосифа Обручника, Давида, царя и Иакова, брата Господня, преподобного Иова Манявского, преподобных Марка, гробокопача, Феофила и Иоанна Киево-Печерських ближних пещерах.

Что нельзя делать 29 декабря

  • Не следует выпускать из дома детей одних.
  • Запрещается ходить в лес.
  • Нельзя браться за трудные дела.
  • Нельзя злословить и ссориться с родными.
Богослужение
Богослужение. Фото: Pexels

Приметы и традиции 29 декабря

  • Если ночью звезды мерцают — будет мороз;
  • Сильная метель — ждите пасмурный день;
  • Облака плывут низко — наступят холода;
  • Лошади спят стоя — ждите мороз.

В этот день собирается молодежь и проводит время за посиделками. Женщины идут в церковь, чтобы помолиться о здоровье и счастливом будущем детей.

Именины 29 декабря

  • Антон — происходит от древнегреческого слова, что означает "бороться", "быть готовым к бою".
  • Даниил — с иврита переводится, как "Бог мой судья".
  • Лев — с украинского "Царь зверей".
  • Макар — из греческого "блаженный", "счастливый".
  • Мария — происходит от еврейского имени "Мириам".
  • Ирина — из греческого "мир", "морская тишина", "спокойствие".
Христианский витраж
Ангелы на витраже. Фото: Pexels

Напомним, что нельзя делать на Новый год, чтобы не лишиться счастья. Также мы рассказывали, как новогодний парень повлияет на жизнь 6 знаков Зодиака.

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