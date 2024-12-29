29 декабря 2024 — какой сегодня церковный праздник, что категорически нельзя делать, традиции и именины

29 декабря — какой сегодня церковный праздник, традиции и запреты
Сегодня, 29 декабря, в Украине православные верующие отмечают день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме. В этот день принято обратиться к молитве и посетить церковь.
Новини.LIVE рассказывают, что нельзя делать в этот день и кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник
29 декабря православные христиане отмечают день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме, праведного Иосифа Обручника, Давида, царя и Иакова, брата Господня, преподобного Иова Манявского, преподобных Марка, гробокопача, Феофила и Иоанна Киево-Печерських ближних пещерах.
Что нельзя делать 29 декабря
- Не следует выпускать из дома детей одних.
- Запрещается ходить в лес.
- Нельзя браться за трудные дела.
- Нельзя злословить и ссориться с родными.
Приметы и традиции 29 декабря
- Если ночью звезды мерцают — будет мороз;
- Сильная метель — ждите пасмурный день;
- Облака плывут низко — наступят холода;
- Лошади спят стоя — ждите мороз.
В этот день собирается молодежь и проводит время за посиделками. Женщины идут в церковь, чтобы помолиться о здоровье и счастливом будущем детей.
Именины 29 декабря
- Антон — происходит от древнегреческого слова, что означает "бороться", "быть готовым к бою".
- Даниил — с иврита переводится, как "Бог мой судья".
- Лев — с украинского "Царь зверей".
- Макар — из греческого "блаженный", "счастливый".
- Мария — происходит от еврейского имени "Мириам".
- Ирина — из греческого "мир", "морская тишина", "спокойствие".
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