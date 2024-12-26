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Потужні молитви до Пресвятої Богородиці про заміжжя і захист

26 грудня 2024 03:59
Світлана Конюшенко - Редактор
Сильні молитви до Пресвятої Богородиці на заміжжя і захист — як правильно читати
Молода вірянка зі свічкою в церкві. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

До Пресвятої Богородиці зазвичай віряни звертаються з проханням і вдячністю за захист і заміжжя. Ми розповідаємо, яку потужну молитву варто прочитати одній з найважливіших фігур в християнській традиції, щоб вона була ефективною.

Новини.LIVE розповідає про цю молитву.

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Яку молитву прочитати до Пресвятої Богородиці

Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.

Під Твою Милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена.

Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.

***

Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо.

***

О Маріє, Мати Відкуплення, Мати Божественної Любові і Джерело Ласк, ми любимо Тебе, рятуй нас через Незгасаюче і Наймогутніше Полум’я Любові Твого Скорботного Непорочного Серденька, тепер і в годині нашої смерті і всі душі терплячі в Чистилищі. Амінь.

Молитва на заміжжя

О, Пресвята Діва Марія, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і піднеси її до Престолу Бога Сина Твого, та милостивий Він буде проханням нашим. Вдаюся до Тебе як до заступниці нашої: почуй нас, що моляться тобі, покрий нас покровом твоїм, і випроси у Бога Сина Твого нам всіх благ: подружжю — любові та згоду, дітям — послуху, скривдженим — терпіння, скорботним — благодушності, всім же нам — дух розуму і благочестя, дух милосердя і лагідності, дух чистоти і правди.

Пресвята Богородиця, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого: дай мені чоловіка чесного і благочестивого, щоб ми в любові з ним і в злагоді прославляли тебе і милосердного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Нагадаємо, ми писали про те, яку молитву варто прочитати на заміжжя та перед якими іконами це зробити.

Раніше ми розповідали про те, як правильно читати молитву, щоб залучити удачу.  

Також ми повідомляли про те, навіщо ввечері читають молитви і як це правильно робити.

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