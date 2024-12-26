Сильні молитви до Пресвятої Богородиці на заміжжя і захист — як правильно читати

Молода вірянка зі свічкою в церкві. Фото: Freepik

До Пресвятої Богородиці зазвичай віряни звертаються з проханням і вдячністю за захист і заміжжя. Ми розповідаємо, яку потужну молитву варто прочитати одній з найважливіших фігур в християнській традиції, щоб вона була ефективною.

Новини.LIVE розповідає про цю молитву.

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Яку молитву прочитати до Пресвятої Богородиці

Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.

Під Твою Милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена.

Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.

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Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо.

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О Маріє, Мати Відкуплення, Мати Божественної Любові і Джерело Ласк, ми любимо Тебе, рятуй нас через Незгасаюче і Наймогутніше Полум’я Любові Твого Скорботного Непорочного Серденька, тепер і в годині нашої смерті і всі душі терплячі в Чистилищі. Амінь.

Молитва на заміжжя

О, Пресвята Діва Марія, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і піднеси її до Престолу Бога Сина Твого, та милостивий Він буде проханням нашим. Вдаюся до Тебе як до заступниці нашої: почуй нас, що моляться тобі, покрий нас покровом твоїм, і випроси у Бога Сина Твого нам всіх благ: подружжю — любові та згоду, дітям — послуху, скривдженим — терпіння, скорботним — благодушності, всім же нам — дух розуму і благочестя, дух милосердя і лагідності, дух чистоти і правди.

Пресвята Богородиця, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого: дай мені чоловіка чесного і благочестивого, щоб ми в любові з ним і в злагоді прославляли тебе і милосердного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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