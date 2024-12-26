Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Мощные молитвы к Пресвятой Богородице о замужестве и защите arrow

Мощные молитвы к Пресвятой Богородице о замужестве и защите

26 декабря 2024 03:59
Светлана Конюшенко - Редактор
Сильные молитвы к Пресвятой Богородице на замужество и защиту — как правильно читать
Молодая верующая со свечой в церкви. Фото: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

К Пресвятой Богородице обычно верующие обращаются с просьбой и благодарностью за защиту и замужество. Мы рассказываем, какую мощную молитву следует прочитать одной из важнейших фигур в христианской традиции, чтобы она была эффективной.

Новини.LIVE рассказывает об этой молитве.

Читайте также:

Какую молитву прочесть к Пресвятой Богородице

Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты породила Спаса душ наших. Аминь.

Под Твою Милость прибегаем, Богородица Дева, молитвами нашими в скорбях не презри, но от бед избави нас, Единая Чистая и Благословенная.

Преславная Приснодева Богородица, прими молитвы наши и донеси их Сыну Твоему и Богу нашему, чтобы спас ради Тебя души наши.

***

Достойно является воистину величать блаженной Тебя, Богородицу, присноблаженную, и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнее херувимов и несравненно славнее серафимов, без истления Бога Слово породившую, сущую Богородицу, Тебя величаем.

***

О Мария, Мать Искупления, Мать Божественной Любви и Источник Ласк, мы любим Тебя, спаси нас через Неугасающее и Могущественное Пламя Любви Твоего Скорбящего Непорочного Сердца, теперь и в час нашей смерти и все души терпеливые в Чистилище. Аминь.

 

Молитва на замужество

О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее к Престолу Бога Сына Твоего, да будет милостив Он к прошениям нашим. Прибегаю к Тебе как к заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам — любви и согласия, детям — послушания, обиженным — терпения, скорбящим — благодушия, всем же нам — дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне мужа честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, нынче и во веки веков. Аминь.

 

Напомним, мы писали о том, какую молитву следует прочитать на замужество и перед какими иконами это сделать.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно читать молитву, чтобы привлечь удачу.

Также мы сообщали, зачем вечером читают молитвы и как это правильно делать.

церковь молитвы советы икона Пресвятая Богородица

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:43 Увеличение налога для ФЛП — сколько денег планируют собрать

04:30 Ограниченно пригодных теперь нет — каковы категории пригодности

04:21 Обладает особой силой — жена Садового описала характер мужа

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

03:32 Режиссер "Один дома" раскрыл тайну — откуда у семьи такие деньги

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

03:26 "Азов" предлагает работу водителям — обещают хорошую зарплату

01:32 На Прикарпатье судили "самохода"-рецидивиста — как его наказали

01:30 Минобороны автоматически продолжит бронирование — какие нюансы

00:30 Бронирование временно непригодного — насколько это реально

00:28 Полиция спасла собачку из-под завалов в Кривом Роге — видео

04:43 Увеличение налога для ФЛП — сколько денег планируют собрать

04:30 Ограниченно пригодных теперь нет — каковы категории пригодности

04:21 Обладает особой силой — жена Садового описала характер мужа

03:32 Режиссер "Один дома" раскрыл тайну — откуда у семьи такие деньги

03:26 "Азов" предлагает работу водителям — обещают хорошую зарплату

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:32 На Прикарпатье судили "самохода"-рецидивиста — как его наказали

01:30 Минобороны автоматически продолжит бронирование — какие нюансы

00:30 Бронирование временно непригодного — насколько это реально

00:28 Полиция спасла собачку из-под завалов в Кривом Роге — видео

25 декабря 2024

23:59 Садовый объяснил, почему записал семейный бизнес на жену

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать