Сильные молитвы к Пресвятой Богородице на замужество и защиту — как правильно читать

Молодая верующая со свечой в церкви. Фото: Freepik

К Пресвятой Богородице обычно верующие обращаются с просьбой и благодарностью за защиту и замужество. Мы рассказываем, какую мощную молитву следует прочитать одной из важнейших фигур в христианской традиции, чтобы она была эффективной.

Новини.LIVE рассказывает об этой молитве.

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Какую молитву прочесть к Пресвятой Богородице

Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты породила Спаса душ наших. Аминь.

Под Твою Милость прибегаем, Богородица Дева, молитвами нашими в скорбях не презри, но от бед избави нас, Единая Чистая и Благословенная.

Преславная Приснодева Богородица, прими молитвы наши и донеси их Сыну Твоему и Богу нашему, чтобы спас ради Тебя души наши.

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Достойно является воистину величать блаженной Тебя, Богородицу, присноблаженную, и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнее херувимов и несравненно славнее серафимов, без истления Бога Слово породившую, сущую Богородицу, Тебя величаем.

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О Мария, Мать Искупления, Мать Божественной Любви и Источник Ласк, мы любим Тебя, спаси нас через Неугасающее и Могущественное Пламя Любви Твоего Скорбящего Непорочного Сердца, теперь и в час нашей смерти и все души терпеливые в Чистилище. Аминь.

Молитва на замужество

О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее к Престолу Бога Сына Твоего, да будет милостив Он к прошениям нашим. Прибегаю к Тебе как к заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам — любви и согласия, детям — послушания, обиженным — терпения, скорбящим — благодушия, всем же нам — дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне мужа честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, нынче и во веки веков. Аминь.

Напомним, мы писали о том, какую молитву следует прочитать на замужество и перед какими иконами это сделать.

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