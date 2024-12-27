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27 грудня — яке сьогодні церковне свято, традиції та заборони

27 грудня 2024 02:48
Валерія Максименко - Редактор
27 грудня — яке церковне свято сьогодні, що не можна робити
Свічка. Фото: Pixabay
Валерія Максименко - Редактор

Сьогодні, 27 грудня, в Україні вшановують пам'ять апостола, первомученика і архідиякона Стефана. У цей вірянам важливо читати молитви, дотримуватися традицій та не порушувати суворих заборон. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, з якими прикметами пов'язане 27 грудня та хто святкує іменини.

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Яке церковне свято 27 грудня

День пам'яті апостола, первомученика і архідиякона Стефана є важливою подією в церковному календарі, оскільки він був першим мучеником за християнську віру.

Сьогодні віряни відвідують богослужіння, присвячені святому Стефану, моляться за здоров'я родини та захист від бід. У деяких регіонах збереглися традиції, пов'язані з доглядом за худобою, проте в більшості випадків свято має духовний характер, спрямований на зміцнення віри та моральних цінностей.

Чоловік читає молитву над книгою
Чоловік читає молитву над книгою. Фото: Freepik

Що не можна робити 27 грудня

  • Не забувати про худобу
    Цей день у народі вважали часом захисту домашніх тварин. Ігнорування догляду за худобою або байдуже ставлення могли, за повір’ям, призвести до невдач у господарстві.  
  • Не починати нових справ
    Вважалося, що розпочате 27 грудня може не мати успіху або завершитися невдачею. 
  • Не займатися важкою фізичною працею
    Забороняється виконувати важкі роботи по господарству, такі як прибирання, ремонт або рубання дров.  

Традиції та прикмети 27 грудня

День вважався часом зміцнення сімейних зв'язків. Родини збиралися разом, дякували за прожитий рік і молилися за майбутній. У деяких регіонах господарі освячували сіль або воду, щоб зберегти здоров'я худоби й уберегти дім від негараздів. Також господині вивішували біля входу рушник або стрічку, щоб захистити оселю від злих духів.

  • Якщо цього дня випав сніг, то наступний рік буде врожайним.
  • Якщо погода ясна і безвітряна, то весна буде теплою і ранньою.
  • Якщо худоба цього дня спокійна, рік буде вдалим для господарства.
  • Рясний іній на деревах віщував добрий урожай зернових культур.
  • Якщо рано замерзла вода у відрі, наступний рік буде холодним.  
Козел
Козел. Фото: Pixabay

Іменини 27 грудня

  • Стефан (Степан) — від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок".
  • Федір — означає "дарований Богом", "Божий дар".
  • Давид — у перекладі з івриту означає "улюблений", "улюбленець", "коханий".
  • Йосип — український варіант біблійного імені Йосеф, що означає "нагороджений Богом".

Раніше ми розповідали, коли українці будуть святкувати Василів день 2025 року.

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