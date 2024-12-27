27 декабря – какой церковный праздник сегодня, что нельзя делать

Свеча. Фото: Pixabay

Сегодня, 27 декабря, в Украине чтят память апостола, первомученика и архидьякона Стефана. В это верующим важно читать молитвы, соблюдать традиции и не нарушать строгих запретов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, с какими приметами связано 27 декабря и кто празднует именины.

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Какой церковный праздник 27 декабря

День памяти апостола, первомученика и архидиакона Стефана является важным событием в церковном календаре, поскольку он был первым мучеником за христианскую веру.

Сегодня верующие посещают богослужения, посвященные святому Стефану, молятся о здоровье семьи и защите от бед. В некоторых регионах сохранились традиции, связанные с уходом за скотом, однако в большинстве случаев праздник носит духовный характер, направленный на укрепление веры и нравственных ценностей.

Человек читает молитву над книгой. Фото: Freepik

Что нельзя делать 27 декабря

Не забывать о скоте

Этот день в народе считали временами защиты домашних животных. Игнорирование ухода за скотом или безразличное отношение могли, по поверью, привести к неудачам в хозяйстве.

Этот день в народе считали временами защиты домашних животных. Игнорирование ухода за скотом или безразличное отношение могли, по поверью, привести к неудачам в хозяйстве. Не начинать новых дел

Считалось, что начатое 27 декабря может не преуспеть или завершиться неудачей.

Считалось, что начатое 27 декабря может не преуспеть или завершиться неудачей. Не заниматься тяжелым физическим трудом

Запрещается выполнять тяжелые работы по хозяйству, такие как уборка, ремонт или рубка дров.

Традиции и приметы 27 декабря

День считался временем укрепления семейных связей. Семьи собирались вместе, благодарили за прожитый год и молились за будущий. В некоторых регионах хозяева освящали соль или воду, чтобы уберечь здоровье скота и уберечь дом от проблем. Также хозяйки вывешивали у входа полотенце или ленту, чтобы защитить жилище от злых духов.

Если в этот день выпал снег, то следующий год будет урожайным.

Если погода ясная и безветренная, то весна будет теплой и ранней.

Если скот в этот день спокоен, год будет удачным для хозяйства.

Обильный иней на деревьях предвещал хороший урожай зерновых культур.

Если рано замерзшая вода в ведре, следующий год будет холодным.

Козел. Фото: Pixabay

Именины 27 декабря

Стефан (Степан) — от греческого имени Стефанос и в переводе оно означает "венец" или "венок".

Федор — означает "дарованный Богом", "Божий дар".

Давид — в переводе с иврита означает "любимый", "любимый", "любимый".

Иосиф — украинский вариант библейского имени Иосеф, что означает "награжденный Богом".

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