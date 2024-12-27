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27 декабря — какой сегодня церковный праздник, традиции и запреты

27 декабря 2024 02:48
Валерия Максименко - Редактор
27 декабря – какой церковный праздник сегодня, что нельзя делать
Свеча. Фото: Pixabay
Валерия Максименко - Редактор

Сегодня, 27 декабря, в Украине чтят память апостола, первомученика и архидьякона Стефана. В это верующим важно читать молитвы, соблюдать традиции и не нарушать строгих запретов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, с какими приметами связано 27 декабря и кто празднует именины.

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Какой церковный праздник 27 декабря

День памяти апостола, первомученика и архидиакона Стефана является важным событием в церковном календаре, поскольку он был первым мучеником за христианскую веру.

Сегодня верующие посещают богослужения, посвященные святому Стефану, молятся о здоровье семьи и защите от бед. В некоторых регионах сохранились традиции, связанные с уходом за скотом, однако в большинстве случаев праздник носит духовный характер, направленный на укрепление веры и нравственных ценностей.

Человек читает молитву над книгой
Человек читает молитву над книгой. Фото: Freepik

Что нельзя делать 27 декабря

  • Не забывать о скоте
    Этот день в народе считали временами защиты домашних животных. Игнорирование ухода за скотом или безразличное отношение могли, по поверью, привести к неудачам в хозяйстве.
  • Не начинать новых дел
    Считалось, что начатое 27 декабря может не преуспеть или завершиться неудачей.
  • Не заниматься тяжелым физическим трудом
    Запрещается выполнять тяжелые работы по хозяйству, такие как уборка, ремонт или рубка дров.

Традиции и приметы 27 декабря

День считался временем укрепления семейных связей. Семьи собирались вместе, благодарили за прожитый год и молились за будущий. В некоторых регионах хозяева освящали соль или воду, чтобы уберечь здоровье скота и уберечь дом от проблем. Также хозяйки вывешивали у входа полотенце или ленту, чтобы защитить жилище от злых духов.

  • Если в этот день выпал снег, то следующий год будет урожайным.
  • Если погода ясная и безветренная, то весна будет теплой и ранней.
  • Если скот в этот день спокоен, год будет удачным для хозяйства.
  • Обильный иней на деревьях предвещал хороший урожай зерновых культур.
  • Если рано замерзшая вода в ведре, следующий год будет холодным.
Козел
Козел. Фото: Pixabay

Именины 27 декабря

  • Стефан (Степан) — от греческого имени Стефанос и в переводе оно означает "венец" или "венок".
  • Федор — означает "дарованный Богом", "Божий дар".
  • Давид — в переводе с иврита означает "любимый", "любимый", "любимый".
  • Иосиф — украинский вариант библейского имени Иосеф, что означает "награжденный Богом".

Раньше мы рассказывали, когда украинцы будут праздновать Василий день 2025 года.

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