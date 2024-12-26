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У житті трьох знаків Зодіаку будуть проблеми до 31 грудня за Таро

26 грудня 2024 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Яким знакам Зодіаку не пощастить до 31 грудня 2024 — Таро прогноз
Жінка, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Представникам декількох знаків зодіакального сузір’я варто бути обережними до кінця 2024 року. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть зіштовхнутися з неприємними ситуаціями до 31 грудня, через що настрій на Новий рік буде не таким, як хотілося б.

Новини.LIVE розповідає про Таро прогноз для цих знаків Зодіаку до кінця цього року.

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Овен — карта Таро "повішений"

У житті представників цього знака Зодіаку до 31 грудня настане доволі непростий період. За прогнозами карт Таро цим людям доведеться зіштовхнутися з обманом або махінаціями. Є навіть ймовірність, що самі Овни ступлять на "криву стежку" і понесуть покарання. Щоб цьому запобігти, тарологи радять бути чесними із самими собою.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Близнюки — карта Таро "Вісімка Жезлів"

До кінця року людям під цим знаком Зодіаку слід очікувати хвилювання і непорозумінь з боку близьких людей, тому варто проявити певне терпіння, щоб не обірвати з ними зв’язки. На роботі може виникнути серйозний конфлікт, який може призвести до проблем у майбутньому. Тому тарологи радять Близнюкам готуватися до справжніх випробувань на своєму шляху.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Рак — карта Таро "Двійка Пентаклів"

У певних сферах життя представників цього знаку до 31 грудня буде певна невизначеність. Ймовірно, людям під знаком Рак доведеться зробити складний вибір. Причому, важка ситуація буде розвиватися і ускладнювати життя цих людей, тому їм варто зібратися із силами. Тарологи кажуть, що до представників Раку можуть звернутися по допомогу, але їм не варто відмовляти.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку можуть отримати приємний сюрприз 31 грудня. 

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