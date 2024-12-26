Каким знакам Зодиака не повезет до 31 декабря 2024 года — Таро прогноз

Женщина, которая делает расклад на картах Таро. Фото: Freepik

Представителям нескольких знаков зодиакального созвездия следует быть осторожными до конца 2024 года. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака могут столкнуться с неприятными ситуациями до 31 декабря, из-за чего настроение на Новый год будет не таким, как хотелось бы.

Новини.LIVE рассказывает о Таро прогнозе для этих знаков Зодиака до конца этого года.

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Овен — карта Таро "повешенный"

В жизни представителей этого знака Зодиака до 31 декабря наступит достаточно непростой период. По прогнозам карт Таро этим людям придется столкнуться с обманом или махинациями. Есть даже вероятность, что сами Овны ступят на "кривую тропу" и понесут наказание. Чтобы этого предотвратить, тарологи советуют быть честными с самими собой.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы — карта Таро "Восьмерка Жезлов"

До конца года людям под этим знаком Зодиака следует ожидать волнения и недоразумений со стороны близких людей, поэтому стоит проявить терпение, чтобы не оборвать с ними связи. На работе может возникнуть серьезный конфликт, который может привести к проблемам в будущем. Поэтому тарологи советуют Близнецам готовиться к настоящим испытаниям на своем пути.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Рак — карта Таро "Двойка Пентаклов"

В определенных сферах жизни представителей этого знака до 31 декабря будет определенная неопределенность. Вероятно, людям под знаком Рак придется сделать сложный выбор. Причем, тяжелая ситуация будет развиваться и усложнять жизнь этих людей, поэтому им следует собраться с силами. Тарологи говорят, что к представителям Рака могут обратиться за помощью, но им не стоит отказывать.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут получить приятный сюрприз 31 декабря.

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