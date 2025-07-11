Актор "Гри в кальмара" Хо Сон Тхе потрапив у скандал — що сталось

Хо Сон Тхе. Фото: кадр з серіалу "Гра в кальмара"

Південнокорейський актор Хо Сон Тхе виявився прихильником "руського міра". Виконавець ролі гравця 101 у першому сезоні "Гри в кальмара" заспівав російською радянську пісню "Журавли".

Це сталося під час ефіру програми "Пори року: Кантабіле Пак Бо Гам".

Реклама

Читайте також:

Хо Сон Тхе осоромився виконанням російської пісні

З'ясувалося, що актор зіграв антагоніста не лише в серіалі. У реальному житті Хо Сон Тхе виявився прихильником Росії.

Під час своєї участі в шоу він продемонстрував свої знання російської мови. Актор виконав пісню "Журавлі", яка присвячена Другій світовій війні.

Відео з виконанням Сон Тхе швидко поширилося у росЗМІ, а росіяни почали активно дякувати йому за підтримку. Втім у фанатів з інших країн це викликало обурення, адже на сьогоднішній день пісня має серйозний політичний підтекст.

До слова, актор був прихильником країни-агресорки ще до початку повномасштабної війни. Виявляється, до початку акторської кар'єри Сон Тхе закінчив факультет російської мови в Пусанському університеті, а також тривалий час працював та жив у Росії.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк різко висловився про Андрія Данилка на тлі мовного скандалу.

А також мережа шокована тим, який вигляд має зірка "Сватів", яка мовчить про війну.