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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Гри в кальмара" оскандалився виконанням російської пісні arrow

Зірка "Гри в кальмара" оскандалився виконанням російської пісні

11 липня 2025 13:49
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Актор "Гри в кальмара" Хо Сон Тхе потрапив у скандал — що сталось
Хо Сон Тхе. Фото: кадр з серіалу "Гра в кальмара"
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Південнокорейський актор Хо Сон Тхе виявився прихильником "руського міра". Виконавець ролі гравця 101 у першому сезоні "Гри в кальмара" заспівав російською радянську пісню "Журавли".

Це сталося під час ефіру програми "Пори року: Кантабіле Пак Бо Гам".

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Хо Сон Тхе осоромився виконанням російської пісні

З'ясувалося, що актор зіграв антагоніста не лише в серіалі. У реальному житті Хо Сон Тхе виявився прихильником Росії.

Під час своєї участі в шоу він продемонстрував свої знання російської мови. Актор виконав пісню "Журавлі", яка присвячена Другій світовій війні.

Відео з виконанням Сон Тхе швидко поширилося у росЗМІ, а росіяни почали активно дякувати йому за підтримку. Втім у фанатів з інших країн це викликало обурення, адже на сьогоднішній день пісня має серйозний політичний підтекст.

До слова, актор був прихильником країни-агресорки ще до початку повномасштабної війни. Виявляється, до початку акторської кар'єри Сон Тхе закінчив факультет російської мови в Пусанському університеті, а також тривалий час працював та жив у Росії.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк різко висловився про Андрія Данилка на тлі мовного скандалу.

А також мережа шокована тим, який вигляд має зірка "Сватів", яка мовчить про війну.

скандал російська мова Гра в кальмара актори закордонні зірки
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09:05 Відпочинок в Буковелі — скільки брати грошей на курорт в липні

09:02 Наслідки російського удару по Чернівцях — в ОВА показали фото

08:45 ВПО оновили правила отримання пенсії — що змінилося

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків обстрілу Львова - 80x80

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків обстрілу Львова

08:42 Маршрут дронів та ракет цієї ночі — в мережі показали карту

08:29 У відпустку за кордон — чи мають таке право заброньовані українці

08:23 Удар по Буковині — через атаку РФ є загиблі та постраждалі

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