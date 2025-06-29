Гра в кальмара — Девід Фінчер зніме спіноф серіалу

Серіал "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix

Після прем'єри фінального сезону "Гри в кальмара" творці серіалу вже працюють над спінофом. А режисером нової частини може стати зірка Голлівуду Девід Фінчер.

Про це пише видання Mint.

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Як стало відомо, режисер "Бійцівського клубу" та "Зодіаку" розпочне роботу над розширенням всесвіту південнокорейського серіалу. За словами інсайдерів, робота над спінофом розпочнеться вже у грудні 2025 року.

Девід Фінчер. Фото: Wikipedia

Тим часом за написання сценарію візьметься британський письменник та продюсер Денніс Келлі, який працював над трилером "Утопія".

На відміну від прямого ремейку, спіноф "Гри в кальмара" не переказуватиме події оригіналу, а натомість розширить існуючий всесвіт. Очікується, що новий проєкт буде розкривати теми відчаю та системної жорстокості, які зробили оригінальний серіал справжнім культурним феноменом.

Нагадаємо, на Netflix набирає популярності нова спортивна драма. А також ми писали, що Lucasfilm здивував інтерактивною картою галактики "Зоряних війн".