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Головна Кіно Режисер "Бійцівського клубу" зніме спіноф "Гри в кальмара"

Режисер "Бійцівського клубу" зніме спіноф "Гри в кальмара"

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 13:02
Гра в кальмара — Девід Фінчер зніме спіноф серіалу
Серіал "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix
Ключові моменти Девід Фінчер може зняти спіноф "Гри в кальмара"

Після прем'єри фінального сезону "Гри в кальмара" творці серіалу вже працюють над спінофом. А режисером нової частини може стати зірка Голлівуду Девід Фінчер.

Про це пише видання Mint.

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Девід Фінчер може зняти спіноф "Гри в кальмара"

Як стало відомо, режисер "Бійцівського клубу" та "Зодіаку" розпочне роботу над розширенням всесвіту південнокорейського серіалу. За словами інсайдерів, робота над спінофом розпочнеться вже у грудні 2025 року.

Девід Фінчер може стати режисером спінофу Гри в кальмара - фото
Девід Фінчер. Фото: Wikipedia

Тим часом за написання сценарію візьметься британський письменник та продюсер Денніс Келлі, який працював над трилером "Утопія".

На відміну від прямого ремейку, спіноф "Гри в кальмара" не переказуватиме події оригіналу, а натомість розширить існуючий всесвіт. Очікується, що новий проєкт буде розкривати теми відчаю та системної жорстокості, які зробили оригінальний серіал справжнім культурним феноменом.

Нагадаємо, на Netflix набирає популярності нова спортивна драма. А також ми писали, що Lucasfilm здивував інтерактивною картою галактики "Зоряних війн".

серіал Netflix Гра в кальмара режисер трилери
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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