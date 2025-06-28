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Головна Кіно Lucasfilm приголомшив фанів картою галактики "Зоряних війн"

Lucasfilm приголомшив фанів картою галактики "Зоряних війн"

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 18:17
Всесвіт Зоряних війн — вийшла інтерактивна карта галактики — фото
Постер карти "Зоряних війн". Фото: starwars.com
Ключові моменти Галактику "Зоряних війн" зобразили на карті

Кінокомпанія Lucasfilm створила інтерактивну карту галактики зі всесвіту "Зоряних війн". Тепер фанати франшизи можуть детально ознайомитися із кожною планетою, дотримуючись канонічної інтерпретації.

Мапа з'явилася на офіційному сайті Star Wars.

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Галактику "Зоряних війн" зобразили на карті

Інтерактивна мапа ґрунтується на плакатній версії, представленій під час Star Wars Celebration 2021 року, а також на матеріалах видавництва DK. Вона охоплює понад 500 планет і зоряних систем, знайомих за фільмами, серіалами, книгами та коміксами франшизи.

Мапа галактик Зоряних війн - фото
Мапа всесвіту "Зоряних війн". Фото: starwars.com

Як розповів автор атласу Star Wars Джейсон Фрай, наразі карта має лише дані до 2024 року, однак поступово її будуть оновлювати. У майбутньому вона поповниться регіональними розділами, які докладніше відображатимуть такі зони, як Внутрішнє ядро, Колонії, Глибоке ядро та інші частини Галактики.

Раніше ми ділилися добіркою нових науково-фантастичних серіалів, які варто подивитися. А також вийшов фінальний сезон "Гри в кальмара".

фільм комікси мапа Галактика Зоряні війни
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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