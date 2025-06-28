Всесвіт Зоряних війн — вийшла інтерактивна карта галактики — фото

Постер карти "Зоряних війн". Фото: starwars.com

Кінокомпанія Lucasfilm створила інтерактивну карту галактики зі всесвіту "Зоряних війн". Тепер фанати франшизи можуть детально ознайомитися із кожною планетою, дотримуючись канонічної інтерпретації.

Мапа з'явилася на офіційному сайті Star Wars.

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Інтерактивна мапа ґрунтується на плакатній версії, представленій під час Star Wars Celebration 2021 року, а також на матеріалах видавництва DK. Вона охоплює понад 500 планет і зоряних систем, знайомих за фільмами, серіалами, книгами та коміксами франшизи.

Мапа всесвіту "Зоряних війн". Фото: starwars.com

Як розповів автор атласу Star Wars Джейсон Фрай, наразі карта має лише дані до 2024 року, однак поступово її будуть оновлювати. У майбутньому вона поповниться регіональними розділами, які докладніше відображатимуть такі зони, як Внутрішнє ядро, Колонії, Глибоке ядро та інші частини Галактики.

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