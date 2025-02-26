Керівниця франшизи Зоряних війн може піти з посади — хто її замінить

Президентка Lucasfilm Кетлін Кеннеді. Фото: Reuters

71-річна Кетлін Кеннеді може до кінця року залишити посаду президента легендарної продюсерської компанії, що стоїть за франшизою "Зоряні війни". Стало відомо, хто замість неї може очолити цю посаду.

Про це пише видання The Hollywood Reporter.

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Творець "Зоряних війн" Джордж Лукас перш ніж продати свою частку власності компанії Disney, обрав Кеннеді на посаду керівника компанії у 2012 році. Під час перебування на цій посаді Кеннеді керувала франшизою "Зоряних воєн", яка тримала багато нагород.

Інсайдери стверджують, що замінити досвідченого керівника буде досить складно.

"Одна з причин, чому Кеті застрягла так довго, полягає в тому, що їй немає надійної альтернативи", — зазначило джерело.

Президентка Lucasfilm Кетлін Кеннеді. Фото: Reuters

Проте, є кілька потенційних кандидатів на заміну Кеннеді, чиї імена згадувалися в минулому, або які, за словами оглядачів індустрії, мають необхідні здібності для однієї з найгарячіших, найважчих і найприскіпливіших робіт у Голлівуді.

Зокрема, Джон Фавро, що відповідальний за запуски багатьох стрічок кіновсесвіту Marvel. Проте робота Кеннеді полягає не стільки в тому, щоб бути творцем, скільки в тому, щоб бути менеджером. Саме через це Фавро і не бачить себе на цій посаді.

Замінити Кеннеді також може наставник Lucasfilm Дейв Філоні, якого обожнюють фанати франшизи "Зоряних воєн". Деякі з джерел прогнозують, що він вже обраний Діснеєм як наступник Кеннеді. Ймовірно, його призначення буде оголошено на святкуванні "Зоряних воєн" у квітні.

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