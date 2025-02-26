Руководитель франшизы Звездных войн может уйти с должности — кто ее заменит

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Фото: Reuters

71-летняя Кэтлин Кеннеди может до конца года покинуть пост президента легендарной продюсерской компании, стоящей за франшизой "Звездные войны". Стало известно, кто вместо нее может возглавить эту должность.

Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

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Создатель "Звездных войн" Джордж Лукас прежде чем продать свою долю собственности компании Disney, выбрал Кеннеди на должность руководителя компании в 2012 году. Во время пребывания на этой должности Кеннеди руководила франшизой "Звездных войн", которая держала много наград.

Инсайдеры утверждают, что заменить опытного руководителя будет достаточно сложно.

"Одна из причин, почему Кэти застряла так долго, заключается в том, что ей нет надежной альтернативы", — отметил источник.

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Фото: Reuters

Тем не менее, есть несколько потенциальных кандидатов на замену Кеннеди, чьи имена упоминались в прошлом, или которые, по словам обозревателей индустрии, обладают необходимыми способностями для одной из самых горячих, самых тяжелых и придирчивых работ в Голливуде.

В частности, Джон Фавро, ответственный за запуски многих лент киновселенной Marvel. Однако работа Кеннеди заключается не столько в том, чтобы быть создателем, сколько в том, чтобы быть менеджером. Именно поэтому Фавро и не видит себя на этой должности.

Заменить Кеннеди также может наставник Lucasfilm Дэйв Филони, которого обожают фанаты франшизы "Звездных войн". Некоторые из источников прогнозируют, что он уже выбран Диснеем в качестве преемника Кеннеди. Вероятно, его назначение будет объявлено на праздновании "Звездных войн" в апреле.

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