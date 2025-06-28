Вселенная Звездных войн — вышла интерактивная карта галактики — фото

Постер карты "Звездных войн". Фото: starwars.com

Кинокомпания Lucasfilm создала интерактивную карту галактики из вселенной "Звездных войн". Теперь фанаты франшизы могут подробно ознакомиться с каждой планетой, придерживаясь канонической интерпретации.

Карта появилась на официальном сайте Star Wars.

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Интерактивная карта основывается на плакатной версии, представленной во время Star Wars Celebration 2021 года, а также на материалах издательства DK. Она охватывает более 500 планет и звездных систем, знакомых по фильмам, сериалам, книгам и комиксам франшизы.

Карта вселенной "Звездных войн". Фото: starwars.com

Как рассказал автор атласа Star Wars Джейсон Фрай, пока карта имеет только данные до 2024 года, однако постепенно ее будут обновлять. В будущем она пополнится региональными разделами, которые подробнее будут отражать такие зоны, как Внутреннее ядро, Колонии, Глубокое ядро и другие части Галактики.

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