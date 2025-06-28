Вселенная Звездных войн — вышла интерактивная карта галактики — фото

Lucasfilm ошеломил фанов картой галактики "Звездных войн"
Кинокомпания Lucasfilm создала интерактивную карту галактики из вселенной "Звездных войн". Теперь фанаты франшизы могут подробно ознакомиться с каждой планетой, придерживаясь канонической интерпретации.
Карта появилась на официальном сайте Star Wars.
Галактику "Звездных войн" изобразили на карте
Интерактивная карта основывается на плакатной версии, представленной во время Star Wars Celebration 2021 года, а также на материалах издательства DK. Она охватывает более 500 планет и звездных систем, знакомых по фильмам, сериалам, книгам и комиксам франшизы.
Как рассказал автор атласа Star Wars Джейсон Фрай, пока карта имеет только данные до 2024 года, однако постепенно ее будут обновлять. В будущем она пополнится региональными разделами, которые подробнее будут отражать такие зоны, как Внутреннее ядро, Колонии, Глубокое ядро и другие части Галактики.
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