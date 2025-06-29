Игра в кальмара — Дэвид Финчер снимет спин-офф сериала

Сериал "Игра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix

После премьеры финального сезона "Игры в кальмара" создатели сериала уже работают над спин-оффом. А режиссером новой части может стать звезда Голливуда Дэвид Финчер.

Об этом пишет издание Mint.

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Как стало известно, режиссер "Бойцовского клуба" и "Зодиака" приступит к работе над расширением вселенной южнокорейского сериала. По словам инсайдеров, работа над спин-оффом начнется уже в декабре 2025 года.

Дэвид Финчер. Фото: Wikipedia

Тем временем за написание сценария возьмется британский писатель и продюсер Деннис Келли, который работал над триллером "Утопия".

В отличие от прямого ремейка, спин-офф "Игры в кальмара" не будет пересказывать события оригинала, а вместо этого расширит существующую вселенную. Ожидается, что новый проект будет раскрывать темы отчаяния и системной жестокости, которые сделали оригинальный сериал настоящим культурным феноменом.

Напомним, на Netflix набирает популярность новая спортивная драма. А также мы писали, что Lucasfilm удивил интерактивной картой галактики "Звездных войн".