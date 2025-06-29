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Главная Кино Режиссер "Бойцовского клуба" снимет спин-офф "Игры в кальмара"

Режиссер "Бойцовского клуба" снимет спин-офф "Игры в кальмара"

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 13:02
Игра в кальмара — Дэвид Финчер снимет спин-офф сериала
Сериал "Игра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix
Ключові моменти Дэвид Финчер может снять спин-офф "Игры в кальмара"

После премьеры финального сезона "Игры в кальмара" создатели сериала уже работают над спин-оффом. А режиссером новой части может стать звезда Голливуда Дэвид Финчер.

Об этом пишет издание Mint.

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Дэвид Финчер может снять спин-офф "Игры в кальмара"

Как стало известно, режиссер "Бойцовского клуба" и "Зодиака" приступит к работе над расширением вселенной южнокорейского сериала. По словам инсайдеров, работа над спин-оффом начнется уже в декабре 2025 года.

Девід Фінчер може стати режисером спінофу Гри в кальмара - фото
Дэвид Финчер. Фото: Wikipedia

Тем временем за написание сценария возьмется британский писатель и продюсер Деннис Келли, который работал над триллером "Утопия".

В отличие от прямого ремейка, спин-офф "Игры в кальмара" не будет пересказывать события оригинала, а вместо этого расширит существующую вселенную. Ожидается, что новый проект будет раскрывать темы отчаяния и системной жестокости, которые сделали оригинальный сериал настоящим культурным феноменом.

Напомним, на Netflix набирает популярность новая спортивная драма. А также мы писали, что Lucasfilm удивил интерактивной картой галактики "Звездных войн".

сериал Netflix Игра в кальмара режиссер триллеры
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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