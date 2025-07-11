Актер "Игры в кальмара" Хо Сон Тхэ попал в скандал - что произошло

Хо Сон Тхэ. Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

Южнокорейский актер Хо Сон Тхэ оказался сторонником "русского мира". Исполнитель роли игрока 101 в первом сезоне "Игры в кальмара" спел на русском советскую песню "Журавли".

Это произошло во время эфира программы "Времена года: Кантабиле Пак Бо Гам".

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Выяснилось, что актер сыграл антагониста не только в сериале. В реальной жизни Хо Сон Тхэ оказался сторонником России.

Во время своего участия в шоу он продемонстрировал свои знания русского языка. Актер исполнил песню "Журавли", которая посвящена Второй мировой войне.

Видео с исполнением Сон Тхэ быстро распространилось в росСМИ, а россияне начали активно благодарить его за поддержку. Впрочем, у фанатов из других стран это вызвало возмущение, ведь на сегодняшний день песня имеет серьезный политический подтекст.

К слову, актер был сторонником страны-агрессора еще до начала полномасштабной войны. Оказывается, до начала актерской карьеры Сон Тхэ закончил факультет русского языка в Пусанском университете, а также долгое время работал и жил в России.

Напомним, Игорь Кондратюк резко высказался об Андрее Данилко на фоне языкового скандала.

А также сеть шокирована тем, как выглядит звезда "Сватов", которая молчит о войне.