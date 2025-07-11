Актер "Игры в кальмара" Хо Сон Тхэ попал в скандал - что произошло

Звезда "Игры в кальмара" оскандалился исполнением русской песни
Южнокорейский актер Хо Сон Тхэ оказался сторонником "русского мира". Исполнитель роли игрока 101 в первом сезоне "Игры в кальмара" спел на русском советскую песню "Журавли".
Это произошло во время эфира программы "Времена года: Кантабиле Пак Бо Гам".
Хо Сон Тхэ опозорился исполнением русской песни
Выяснилось, что актер сыграл антагониста не только в сериале. В реальной жизни Хо Сон Тхэ оказался сторонником России.
Во время своего участия в шоу он продемонстрировал свои знания русского языка. Актер исполнил песню "Журавли", которая посвящена Второй мировой войне.
@mochigorisan
Не просто талантливый актёр, но и хороший певец ♥️ #heosungtae #parkbogum #goodboy #goodboy #goodboy #kdrama #koreanactor #squidgame #russiansong♬ original sound - Mochigori
Видео с исполнением Сон Тхэ быстро распространилось в росСМИ, а россияне начали активно благодарить его за поддержку. Впрочем, у фанатов из других стран это вызвало возмущение, ведь на сегодняшний день песня имеет серьезный политический подтекст.
К слову, актер был сторонником страны-агрессора еще до начала полномасштабной войны. Оказывается, до начала актерской карьеры Сон Тхэ закончил факультет русского языка в Пусанском университете, а также долгое время работал и жил в России.
Напомним, Игорь Кондратюк резко высказался об Андрее Данилко на фоне языкового скандала.
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