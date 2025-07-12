Катерина Кузнєцова покинула російського бізнесмена та втекла до Барселони (фото)

Катерина Кузнєцова та Максим Аплін. Фото: instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова повідомила про серйозні зміни в особистому житті. Зірка серіалу "Кохання та полум'я" розійшлася зі своїм бойфрендом-росіянином Максимом Апліним та переїжджає з Тенерифе.

Несподіваною звісткою акторка поділилася в Instagram.

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Акторка звернулася до своїх шанувальників у соцмережі та повідомила, що вони із коханим більше не разом.

"Ми з Максом більше не разом. Було класно. Зі словами великої вдячності і, звісно, з повагою йду в новий етап свого життя. В етап нових зустрічей із собою і світом. Не знаю, що готує мені Всесвіт, але вже відчуваю, що це буде цікаво", — написала Катерина.

Максим Аплін та Катерина Кузнєцова. Фото: instagram.com/katykino

Окрім того, зірка вирішила переїхати. Разом із Апліним вона час від часу жила на острові Тенерифе, але тепер хоче оселитися у Барселоні. Катерина не планує покидати Київ назавжди, а лише хоче мати місце для відпочинку та перезавантаження.

"Я переїжджаю до Барселони (звісно, не на постійну основу, просто мені важливо мати місце, куди я можу їздити і відновлюватися), а так мене багато чого нового чекає в Києві моєму рідному. Тож прекрасні мої, хто в Барсі, скоро обіймемося, а з ким незнайома, обов'язково познайомимось. Але про Тенерифе ще буде багато дописів і слів... Особливий острів для мене", — написала Кузнєцова.

Нагадаємо, стосунки акторки та бізнесмена почалися 2017 року. У квітні 2021 року чоловік освідчився Катерині. До повномасштабної війни пара жила у Росії, однак у лютому 2022 року переїхала до Іспанії. Аплін підтримав Україну та навіть планував відмовитися від російського громадянства.

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