Євген Кот і Наталія Татарінцева похрестили доньку в особливий день (фото)

Євген Кот і Наталія Татарінцева з донькою. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Хореограф Євген Кот та його дружина, танцівниця Наталія Татарінцева, похрестили донечку Лелю. Церемонія таїнства відбулася у перший день народження дівчинки.

Світлинами Наталія поділилася в своєму Teleram-каналі.

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10 липня дівчинка святкувала свій перший день народження. У цей особливий день зіркові батьки вирішили провести обряд хрещення донечки. Тож відтепер ця дата стала мати ще більш символічне значення для сім'ї.

Євген Кот і Наталія Татарінцева з донькою Лелею. Фото: Telegram-канал Наталії Татарінцевої

На церемонії родина з'явилася у стриманих та елегантних образах із етнічними мотивами. Наталія одягнула білу сукню-вишиванку, а Євген — сірі штани та білу вишиту сорочку. Донечка пари також була одягнена у ніжну білу сукню.

Євген Кот з донечкою. Фото: Telegram-канал Наталії Татарінцевої

"Таїнство хрещення. Сімейний момент, який назавжди в серці", — підписала зворушливі кадри Наталія.

Наталія Татарінцева та Євген Кот. Фото: Telegram-канал Наталії Татарінцевої

Раніше Вікторія Бекхем розчулила кадрами з донькою в особливий для неї день.

А також Анастасія Цимбалару показала, як зустріла день народження просто на вулиці.