Євген Кот і Наталія Татарінцева похрестили доньку в особливий день (фото)

Женя Кот з дружиною похрестили донечку — зворушливі фото таїнства
Хореограф Євген Кот та його дружина, танцівниця Наталія Татарінцева, похрестили донечку Лелю. Церемонія таїнства відбулася у перший день народження дівчинки.
Світлинами Наталія поділилася в своєму Teleram-каналі.
Татарінцева та Кот похрестили доньку
10 липня дівчинка святкувала свій перший день народження. У цей особливий день зіркові батьки вирішили провести обряд хрещення донечки. Тож відтепер ця дата стала мати ще більш символічне значення для сім'ї.
На церемонії родина з'явилася у стриманих та елегантних образах із етнічними мотивами. Наталія одягнула білу сукню-вишиванку, а Євген — сірі штани та білу вишиту сорочку. Донечка пари також була одягнена у ніжну білу сукню.
"Таїнство хрещення. Сімейний момент, який назавжди в серці", — підписала зворушливі кадри Наталія.
Раніше Вікторія Бекхем розчулила кадрами з донькою в особливий для неї день.
А також Анастасія Цимбалару показала, як зустріла день народження просто на вулиці.
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