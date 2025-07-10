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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Бекхем розчулила небаченими кадрами з донькою в особливий день arrow

Бекхем розчулила небаченими кадрами з донькою в особливий день

10 липня 2025 20:00
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Вікторія Бекхем довела до сліз зверненням до доньки в особливий день (фото, відео)
Вікторія Бекхем з донькою Гарпер Севен. Фото: instagram.com/victoriabeckham
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем зворушила мережу дописом, який присвятила своїй доньці Гарпер Севен. Донька екссолістки Spice Girls та футболіста Девіда Бекхема святкує свій день народження.

Публікацію зірка зробила на своїй сторінці в Instagram.

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Сьогодні, 10 липня, доньці зіркової пари виповнилося 14 років. З нагоди свята дизайнерка опублікувала у своєму фотоблогу небачені кадри із Гарпер.

На них шанувальники могли побачити дівчинку зовсім маленькою. На кумедних кадрах з сімейного архіву, Гарпер вчилася танцювати балет, ловила метеликів та навіть приміряла мамині підбори.

"З днем народження, мій світ! Ти — моє все, і я так пишаюся сильною, впевненою, доброю і талановитою дівчиною, якою ти стаєш. Ти моя найкраща подруга, і мені так пощастило бути твоєю мамою. Ми так сильно тебе любимо! Насолоджуйся своїм особливим днем! Цілую", — зворушливо звернулася до доньки Вікторія.

Нагадаємо, Анастасія Цимбалару зустріла 33-річчя просто посеред вулиці у несподіваному образі.

А також стало відомо, чи потоваришував новий бойфренд Даші Квіткової з її сином від Нікіти Добриніна.

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