Виктория Бекхэм довела до слез обращением к дочери в особый день (фото, видео)

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер Севен. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Британский дизайнер Виктория Бекхэм растрогала сеть сообщением, которое посвятила своей дочери Харпер Севен. Дочь экс-солистки Spice Girls и футболиста Дэвида Бекхэма празднует свой день рождения.

Публикацию звезда сделала на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Виктория Бекхэм нежно поздравила дочь

Сегодня, 10 июля, дочери звездной пары исполнилось 14 лет. По случаю праздника дизайнер опубликовала в своем фотоблоге невиданные кадры с Харпер.

На них поклонники могли увидеть девочку совсем маленькой. На забавных кадрах из семейного архива, Харпер училась танцевать балет, ловила бабочек и даже примеряла мамины каблуки.

"С днем рождения, мой мир! Ты — мое все, и я так горжусь сильной, уверенной, доброй и талантливой девушкой, которой ты становишься. Ты моя лучшая подруга, и мне так повезло быть твоей мамой. Мы так сильно тебя любим! Наслаждайся своим особенным днем! Целую", — трогательно обратилась к дочери Виктория.

Напомним, Анастасия Цимбалару встретила 33-летие прямо посреди улицы в неожиданном образе.

А также стало известно, подружился ли новый бойфренд Даши Квитковой с ее сыном от Никиты Добрынина.